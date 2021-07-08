Alışverişseverler "Kimsede Olmayan Her Şey"i Hopishop’ta bulacak

İSTANBUL(AA) - Hopi, tasarım ve yenilikçi markalardan özel bir seçkinin yer aldığı Hopishop ile sokak alışverişinin ruhunu telefonlara taşıyor.

Hopi'den yapılan açıklamaya göre, ‘Kimsede Olmayan Her Şey’in adresi Hopishop, günlük giyimden plaj kıyafetlerine, aksesuardan kozmetiğe, organik gıdadan ev dekorasyonuna ve spor malzemesine yüzlerce markayı alışveriş severlerle buluşturuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hopi CEO’su Yalın Özcan, Pandemi öncesi 8,5 milyon olan Hopi kullanıcı sayısının 10 milyonu aştığını belirten Özcan, “Bu artışta pandemiyle birlikte artan online alışverişin de önemli etkisi oldu. Online alışverişler bir önceki yılın aynı dönemine göre 3 katına çıktı. Online alışverişlerden kazandırılan Paracık miktarı ise geçen yıla oranla 4 kat fazla oldu.

Black Friday ortalamanın 4 katı işlemle online alışverişin zirve yaptığı gün oldu. Alışveriş sıklığında yaşanan artış satın alınan ürün adedinde de kendini gösterdi. Sepetteki ürün sayısı bir önceki sene Kasım ayına göre yüzde 47 oranında arttı. Online alışverişlerde sepet ortalaması da yüzde 17’lik artış gösterdi.” açıklamasında bulundu.

Özcan, Hopishop’la birlikte ilk kez ürün satışına başladıklarını müjdeleyerek şu değerlendirmelerde bulundu:

“İhtiyaç odaklı satın almalar ile keyif için yapılan alışveriş arasında fark var. Pandemi döneminde doğal olarak satın alma tercihlerini ihtiyaçlar belirledi. Ancak bu durum özel zevkleri olan ve alışveriş tercihlerini de normalde buna göre yapan kişiler için bir eksiklik yarattı. Bir yandan pandemi ile birlikte gelişen dijital alışveriş alışkanlığı, bir yandan da müşterilerin farklı beklentilerinin mevcut uygulama ve platformlarla karşılanamaması bizi harekete geçirdi.

Kullanıcılarımızın Karaköy’de, Galata’da, Urla’da ya da Bodrum’da tasarım dükkanlarla dolu bir sokakta yaşadıkları alışveriş deneyimini cep telefonlarına taşımak istedik ve Hopishop’u kurduk. Hopishop, tasarım kıyafetler satan bir butikten aksesuar dükkanına geçmek, oradan bir sanat galerisini gezmek, organik ürünlerle dolu bir marketi keşfetmek gibi deneyimler vadediyor. Kullanıcılarımız ilham almak için dükkanlarda dolaşacak. Kendilerini geliştirmek, hayattan keyif almak, yeni deneyimler edinmek ve esinlenmek için aradıkları her şeyi Hopishop’ta bulacaklar.”

Hopi’nin günlük 300 bin ziyaret aldığını ve uygulama üzerinden günlük 70 bin alışveriş yapıldığını vurgulayan Özcan,“ Pandemi döneminde üyelerin değişen alışveriş alışkanlıklarının sağladığı veriler bize Hopishop için ilham verdi. Pandemi sonrasına ilişkin kullanıcılarımıza yaptığımız ankette katılımcıların yüzde 32’si bu dönemde sosyal medya platformlarının daha önemli hale geldiğini söyledi. Yüzde 17’si online yoga, pilates, spor alışkanlıklarına, yüzde 16’sı evde tamirat/DIY çalışmalarına ve yüzde 15’i evde kişisel bakım rutinlerine, yüzde 11’i ahşap, resim gibi sanatsal hobilerine, yüzde 7’si ise örgü, dantel gibi el işi hobilerine devam edeceğini ifade etti. Bu nedenle Hopishop’ta geniş bir seçki yer alıyor.” ifadelerini kullandı.

-Hopishop alışveriş meraklılarını yeni markalarla tanıştıracak

Salgın döneminde Instagram gibi etkileşimin yüksek olduğu sosyal, güçlü, yenilikçi pek çok markanın doğduğunu aktaran Özcan, “Tüketiciler e-ticaret alışverişi yaparken güven sorunları yaşayabiliyorlar. Hopishop ile amacımız, bu markalara doğru hedef kitleye ulaşacakları bir platform sunarken, tüketicinin tek bir noktadan güvenli ve keyifli alışveriş yapmasını sağlamak. Kullanıcılar Hopishop’ta hem sevdikleri markaların dükkanlarını bulacaklar hem de bir dükkandan diğerine geçiyormuş gibi kolaylıkla yeni markalar keşfedecekler.” şeklinde konuştu.

Özcan, gıda, kozmetik, dekorasyon, spor gibi çeşitli kategorilerden özel markaları müşterileriyle buluşturduklarını hatırlatarak, “Hopishop ile kendisi ve yaşadığı ortam için en iyinin peşinde olanlara, aradıkları her şeyi bulabilecekleri bir platform vadediyoruz. Uygulama üzerinden doğal ürünlere, şampuan ve cilt serumuna ya da ev tekstil ürünlerine ulaşmak mümkün. Yakın zamanda Hopishop’tan ürünün yanı sıra deneyim satışı da yapacağız. Biz en özel marka ve ürünleri bir araya getirdik, Hopi kullanıcılarını da bunun keyfini çıkarmaya davet ediyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

‘Kimsede Olmayan Her Şey’ mottosuyla açılan Hopishop’a Hopi uygulaması üzerinden giriliyor. Kullanıcılar Hopishop’ta yaptıkları alışverişlerde de Paracık kazanmaya ve kazandıkları Paracık’ları kullanmaya devam edebiliyor.

