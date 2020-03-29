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Alkayış’tan evde kal mesajı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 29.03.2020 15:25 | Son Güncelleme

AK Parti Adıyaman Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, bütün üyelerine telefonla ulaşarak ‘Evde kal, güvende kal’ mesajları verdiklerini söyledi.Korana virüsünün hem ülkemizde hem de dünyada insan sağlığını tehdit etmekte olduğunu söyleyen ve bütün üyelerine evde kal çağrısında bulunduklarını belirten Alkayış, “Geçen hafta AK Parti genel merkez teşkilatı başkanlığımız tüm il başkanlarımız ile toplantı yapmıştır.

Alkayış’tan evde kal mesajı

AK Parti Adıyaman Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, bütün üyelerine telefonla ulaşarak ‘Evde kal, güvende kal’ mesajları verdiklerini söyledi.
Korana virüsünün hem ülkemizde hem de dünyada insan sağlığını tehdit etmekte olduğunu söyleyen ve bütün üyelerine evde kal çağrısında bulunduklarını belirten Alkayış, “Geçen hafta AK Parti genel merkez teşkilatı başkanlığımız tüm il başkanlarımız ile toplantı yapmıştır. Bu toplantıda alınan kararlar AK Parti İl Başkanımız Mehmet Dağtekin tarafından bizlere bildirilmiştir. Salgın nedeni ile artık hem ülkemizde hem de dünyada hiç bir şeyin eskisi gibi olmayacağı açıktır. Yeni duruma göre kendimizi konumlandırmak zorundayız. Bizler de devletimizin almış olduğu tedbirlere harfiyen uyarak teşkilat çalışmalarımızı bu yeni konsepte göre yapıyoruz. Hükumetimizin almış olduğu karar doğrultusunda 65 yaş ve üstü yaşlılarımızın evde zorunlu kalma halleri doğrultusunda genel merkez teşkilat başkanlığımızın talimatları ile süreci teşkilat olarak takip ediyoruz. AK Parti Adıyaman Merkez ilçe teşkilatımız 32 bin 725 üyesi ile ilçemizin en köklü partisidir. AK Parti olarak geniş bir aileyiz. Bu kapsamda öncelikle korona virüsü nedeniyle evlerinde kalan 65 yaş ve üstü merkez ilçe sınırlarımızdaki AK Partimize üye 4 bin 197 hemşehrimiz ile iletişim kuruyoruz. İlerleyen günlerde ise AK Parti Adıyaman Merkez ilçemize kayıtlı 32 bin 725 üyemizin tamamı ile telefonda iletişim kuracağız. İletişimimizde Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletip süreç için dua ve kurallara uyarak sürece destek olmaları gerektiğinin hassasiyetini ifade edeceğiz. Geçmişi savaşlarla, afetlerle ve türlü türlü badirelerle geçen ülkemiz bu süreci de birlik ve beraberlik içerisinde atlatacaktır” diye konuştu.

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