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Alkol alan şahıslar kavga etti: 5 yaralı

SAMSUN HABERLERİ  | 28.05.2020 08:42 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi bıçakla, 4 kişi de darp sonucu yaralandı.

Samsun’un Bafra ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi bıçakla, 4 kişi de darp sonucu yaralandı. Durumu ağır olan 1 kişi Samsun’a sevk edildi.
Olay gece saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş arazide alkol alan şahıslar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü resmi ve sivil ekipleri olaya müdahale ederek kontrol altına aldı.
Çıkan kavgada, G.U., E.C., İ. C. ve A. K. isimli şahıslar darp sonucu , U. K. isimli şahıs da iki bacağına aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Yaralılardan U.K., G.U., E.C., Bafra Devlet Hastanesine, İ.C. ve A. K. ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Çene kemiğinde kırık tespit edilen G.U. ise Samsun’a sevk edildi.
Olay yerinden kaçan A.A, V. Ç. ve E. D. polis ekiplerince yaşanan kovalama sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların alkol aldığı yerde polis ekiplerinin yaptığı araştırmada boş bira şişeleri ve kavgada kullanıldığı tahmin edilen adet 1 bıçak bulundu.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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