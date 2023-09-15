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  4. Alkol alıp tramvaya ateş açtı...O şüpheli Bursa polisinden kaçamadı

Alkol alıp tramvaya ateş açtı...O şüpheli Bursa polisinden kaçamadı

15.09.2023 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da alkollü bir kişi yolda yürürken yanında bulundurduğu tabancasıyla seyir halindeki tramvaya ateş etti.

Olayda korkulan olmazken, şüpheli polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

9 Eylül’de merkez Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi üzerinde arkadaşıyla birlikte yürüyen Bilal K. (40) alkolün etkisiyle yanında taşıdığı tabancasını çekip seyir halinde olan tramvaya ateş açtı. Tramvayın camına isabet eden kurşun şans eseri kimseye gelmedi. Vatmanın durumu farketmesiyle polis ekibi çağrıldı. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği şüpheliyi titizlikle çalışarak yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Bilal K., ‘olası adam öldürmeye teşebbüsten’ adliyeye sevk edildi.
Kimsenin akıl sır erdiremediği görüntüler güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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