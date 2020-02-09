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Alkol komasına girip hastanelik oldu

AYDIN HABERLERİ  | 09.02.2020 04:03 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir kişi alkol komasına girip yere yığıldı.

Alkol komasına girip hastanelik oldu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir kişi alkol komasına girip yere yığıldı. Düşmenin etkisiyle çeşitli yerlerinden yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Türkmen Mahallesi Gazibeğendi Caddesi’nde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir restoranda eğlenip aşırı alkol alan genç adam mekandan ayrıldı. Kapıdan çıkan alkollü şahıs bir anda yere yığıldı. Düşmenin etkisiyle çeşitli yerlerinden yaralanan genç adamın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. 112 acil servis ekipleri tarafından alkol komasına giren adam Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Alkol komasına girip hastanelik oldu

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Güler Eczanesi
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