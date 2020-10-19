Alkol ve tütün kaçakçılarına operasyon: 4 gözaltı

Denizli’de tütün ve alkol kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 4 kişi gözaltına alınırken litrelerce kaçak alkol ve dolma sigaralar ele geçirildi.

Türkiye genelinde son zamanlarda art arda meydana gelen sahte alkol ölümlerinin ardından yurt genelinde operasyonlar düzenlendi. Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri alkol ve tütün kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. KOM ekipleri tarafından tespit edilen şahıslar bir süre takibe alındı. 4 ayrı operasyon düzenleyen KOM ekipleri, şüpheli 4 şahsı gözaltına aldı. Operasyonlar kapsamında 255 litre kaçak şarap ve 2 bin 860 adet dolma sigara ele geçirildi.



