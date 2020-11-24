YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Alkol ve uyuşturucu etkisinde araç kullanan 583 sürücüye cezai işlem uygulandı

Alkol ve uyuşturucu etkisinde araç kullanan 583 sürücüye cezai işlem uygulandı

ANKARA HABERLERİ  | 24.11.2020 15:57 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğünce ülke genelinde 19-20 Kasım'da yapılan denetimlerde 30 bin 596 sürücü kontrol edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), ülke genelinde alkol ve uyuşturucu/uyarıcı madde kullanımını önlemeye yönelik denetimlerde 583 sürücüye cezai işlem uygulandığını bildirdi.

EGM'den yapılan açıklamaya göre, yılın 10 aylık döneminde polisin sorumluluk alanlarında yapılan trafik denetimlerinde 138 bin 491 sürücünün alkol etkisinde, 320 sürücünün ise uyuşturucu/uyarıcı madde etkisinde araç kullandığı tespit edildi.

Aynı dönemde meydana gelen ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında, sürücülere verilen ihlallerin yüzde 1,2'sini alkollü araç kullanmanın oluşturduğu belirlendi.

Trafik güvenliğini sağlamak ve alkol etkisinde araç kullanımı kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla 19-20 Kasım'da ülke genelinde alkol ve uyuşturucu/uyarıcı madde kullanımını önlemeye yönelik özel denetim yapıldı.

Denetimlerde 30 bin 596 sürücü kontrol edildi. 579 sürücüye alkol etkisinde, 4 sürücüye ise uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisinde araç kullandığı gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.

Uygulamalarda ayrıca eksikliği görülen 507 araç trafikten men edildi ve 511 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ebru Polat ile Gülşah Saraçoğlu'ndan banyo paylaşımı! Ebru Polat ile Gülşah Saraçoğlu'ndan banyo paylaşımı!
Bakan Pakdemirli'den Nallıhan'daki yangınla ilgili açıklamalarBakan Pakdemirli'den Nallıhan'daki yangınla ilgili açıklamalar

Ankara Namaz Vakitleri 24 Kasım Salı

İmsak
06:09
Sabah
07:37
Öğle
12:40
İkindi
15:11
Akşam
17:34
Yatsı
18:57

Ankara Nöbetçi Eczaneler24 Kasım Salı

Aylin Eczanesi
Cankaya
Beysukent Eczanesi
Cankaya
Gökmen Eczanesi
Cankaya
Hande Eczanesi
Cankaya
İbrahim Ethem Eczanesi
Cankaya
Oran Gülay Eczanesi
Cankaya
Yeni Bahar Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.