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“Alkol yok ki baba” dedi, hem 2.37 promil alkollü hem de ehliyetsiz çıktı

İHA İHA
13.05.2024 08:15
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Aksaray’da hem ehliyetsiz hem de alkollü direksiyon başına geçen sürücü, “Alkol yok baba” dese de yapılan alkol muayenesinde 2.37 promil alkollü çıktı.

“Alkol yok ki baba” dedi, hem 2.37 promil alkollü hem de ehliyetsiz çıktı

“Önce 1 bira içtim” diyerek cezadan kurtulmaya çalışan sürücü daha sonra özür dileyerek, “Ailemle sıkıntım var baba” dedi ama 32 bin 393 TL cezadan kurtulamadı.

Olay Cumhuriyet Mahallesi TOKİ Caddesi’nde yaşandı. Edinile bilgiye göre, şehir genelinde yaşanan olumsuzlukların önüne geçmek, halkın can ve mal güvenliğiyle huzurunu sağlamak için Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bekçilerle birlikte uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Şubesi ekipleri TOKİ’den şehir merkezi istikametine seyreden 51 KL 884 plakalı otomobili durdurdu. Tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelendikleri F.M. (30) isimli sürücüyü alkol muayenesinden geçiren polis ekipleri sürücünün hem 2.37 promil alkollü olduğunu hem de ehliyetsiz olduğunu belirledi. Alkol muayenesinin ardından Basın mensuplarının “Neden alkollü araç kullanıyorsunuz?” sorusuna “Alkol yok ki baba” diye cevap veren F.M.’ye 2.37 promil alkollü çıktığı hatırlatılınca bu kez de “1 tane bira içtim abi” dedi. Ardından “Ben özür dilerim” diyen sürücü bu kez de ailesiyle sıkıntısı olduğunu belirterek, polis ekiplerinden aracın bağlanmamasını rica etti. Tüm bahanelerine rağmen cezadan kurtulamayan sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 977 TL, alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 TL ceza kesilirken, ehliyetsiz ve alkollü şahsa araç teslim ettiği için de araç ruhsat sahibine de 12 bin 977 TL olmak üzere toplam 32 bin 393 TL para cezası kesildi. Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Araç ise ruhsat sahibine teslim edildi.

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