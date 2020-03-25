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Alkollü genç herkesi korkuttu

AYDIN HABERLERİ  | 25.03.2020 23:34 | Son Güncelleme

Aydın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazası görenleri şaşırttı.

Aydın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazası görenleri şaşırttı. Şehir merkezinde aşırı süratle seyreden alkollü bir sürücünün kullandığı otomobil virajı alamayınca önce demiryolu hattındaki bariyerlere çarptı. Bariyerleri yıkan otomobil daha sonra takla atıp rayların üstüne devrildi. Kazayı yara almadan atlatan genç sürücü, alkollü vaziyette araç kullanmaktan polis merkezine götürüldü.
Kaza saat 21:00 sıralarında Mimarsinan Mahallesi Kuzeydoğu Otoyol Caddesi ile 2401 sokağın kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü B.A.’nın aşırı derece alkollü olduğu belirtilen 09 AAR 27 plakalı otomobil, Kuzeydoğu Otoyol Caddesi’nden 2401 sokağa girdiği sırada virajı alamayarak büyük bir gürültü ile önce beton destekli demir bariyerlere çarptı, bariyerleri devirip takla atan daha sonra demir yolunun üzerine devrildi.
Gürültü ile balkona koşan çevre sakinleri demiryolu üzerinde 4 tekeri havada otomobili görünce durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirerek yardım istedi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kazayı yara almadan atlatan sürücünün birşeyi olmadığını belirtmesi üzerine bölgeden ayrıldı.
Kaza sonrası Devlet Demiryolu ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, bölgeye çağrılan kurtarıcılar tarafından araç rayların üzerinden kaldırıldı. Polis tarafınan el konulan olayla ilgili soruşturma başlatılırken, hurdaya dönen otomobilin 20 yaşlarındaki alkollü sürücüsünün kazayı yara almadan atlatması teselli kaynağı oldu.

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