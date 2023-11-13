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Alkollü mekanda çıkan kavgada polis ve gazeteci darp edildi

13.11.2023 07:58 | Son Güncelleme:
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Aydın’ın Nazilli ilçesinde alkollü bir mekandaki sigara denetimi sırasında çıkan tartışmada bir müşteri ve oğlu sivil polisi darp ederken, mekan çalışanları da olayı görüntüleyen gazeteciye saldırdı.

Alkollü mekanda çıkan kavgada polis ve gazeteci darp edildi

Olay, sabaha karşı Yeni Sanayi Sitesi’ndeki alkollü bir mekanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mekanda sigara denetimi yapan Nazilli Belediyesi zabıtası ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerine nezaret eden sivil polis ekipleri ile bir müşteri arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmada Uğur K. ve oğlu Cevdet K. güvenlik güçlerine saldırdı. Baba ve oğlu polis ekiplerine hakaretler savururken, olay yerine takviye polis ekibi istendi.

Olay sırasında mekanda bulunan gazeteci Günay Pabuşçu ise yaşananları cep telefonu ile görüntülemeye başladı. Kayıt yapıldığını fark eden iş yeri çalışanları da Pabuşçu’yu darp etti. Pabuşçu’yu tehdit eden iş yeri çalışanları, cep telefonundaki görüntüleri zorla sildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen takviye polis ekipleri olaya müdahale etti. Uğur K., oğlu Cevdet K. ve olaya karışan iş yeri çalışanları gözaltına alındı. Yaşananlar ise mekandaki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden iş yeri çalışanları çıkartıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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