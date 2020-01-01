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  4. Alkollü olmadığını raporla kanıtlayan sürücü el konulan ehliyetini geri aldı

Alkollü olmadığını raporla kanıtlayan sürücü el konulan ehliyetini geri aldı

KONYA HABERLERİ  | 01.01.2020 16:20 | Son Güncelleme

Denetim sırasında basın mensuplarınca görüntülenen sürücü Faruk Coşar: - "İş yerimde meyve yemiştim, ondan veya soğuk havanın etkisiyle cihazda 0,56 promil alkolü görünce inanamadım. Önce kamera şakası zannettim, kendimi savunmak için umreye gittiğimi söyledim" - "Hastaneye gittim ve kan tahlilinde alkol olmadığı ortaya çıktı"

Konya'da trafik uygulamasında 0,56 promil alkollü olduğu gerekçesiyle işlem yapılan sürücü, hastane raporuyla alkollü olmadığını ispatlayarak ehliyetini geri aldı.

Polis ekiplerince yeni yılın ilk saatlerinde Bosna Hersek Mahallesi'nde yapılan denetimde 0,56 promil alkollü olduğu gerekçesiyle ehliyetine el konularak para cezası kesilen Faruk Coşar, karara itiraz için hastanenin yolunu tuttu.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaptırdığı testte kanındaki promil sıfır çıkan Coşar, denetim yapan polise raporla itiraz etti.

Alkol almadığını kanıtlayan Coşar'ın cezası iptal ve ehliyeti teslim edildi.

- "Kan tahlilinde alkol olmadığı çıktı"

Coşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, iş yerinden evine gitmek üzere çıktığı sırada ekiplerin kontrolünde alkol testine tabi tutulduğunu söyledi.

Denetimde 0,56 promil alkollü çıkması üzerine büyük şaşkınlık yaşadığını anlatan Coşar, şöyle konuştu:

"Kendime güveniyordum, cihaza üfledim. İş yerimde de meyve yemiştim, ondan veya soğuk havanın etkisiyle cihazda 0,56 promil alkolü görünce inanamadım. Önce kamera şakası zannettim. Ehliyetimi aldılar ve ceza kesildi. Kendimi savunmak için de umreye gittiğimi söyledim. Bunun bu şekilde haberleştirilmesine de çok üzüldüm. İtiraz hakkımı kullandım. Hastaneye gittim ve kan tahlilinde de alkol olmadığı ortaya çıktı.

Gece de ekibe gittim ve raporlarla ehliyetimi aldım, cezası da iptal edildi."

Coşar, kendisini aklamanın mutluluğunu yaşadığını sözlerine ekledi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde yaptıkları denetimde durdurdukları aracın sürücüsü Faruk Coşar'a alkol kontrolü yapmış, 0,56 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye 1228 lira ceza uygulanarak ehliyetine 6 ay el konulmuştu.

Uzun süre alkol almadığını iddia eden sürücü Coşar, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Ben umreye gittim, ne alkollü." diyerek tepki göstermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Alkol Promil trafik denetimi

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