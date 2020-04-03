YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Alkollü sürücü bariyerleri kırdı, kaçamadan yakalandı

Alkollü sürücü bariyerleri kırdı, kaçamadan yakalandı

AYDIN HABERLERİ  | 03.04.2020 07:26 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir sürücü kaza yaptı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir sürücü kaza yaptı. Alkolmetreyi üflemeyen sürücü hem ehliyetini kaptırdı hemde para cezası yedi.
Kaza, saat 00.30 sıralarında Türkmen Mahallesi Candan Tarhan Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla beraber alkol alan İbrahim Y. evine gitmek isterken beton bariyerlere çarptı. Otomobilinden inen sürücü kaçmak isterken trafik polisi ekipleri tarafından yakalandı. Ayakta bile zor duran sürücü alkolmetreyi üflemeyi red edince polis ekipleri gözaltına alarak kan tahlili için Kuşadası Devlet Hastanesi’ne götürdü. Kan tahlili sonucunda sürücünün 160 promil alkollü olduğu öğrenildi. Daha önce de ehliyetini alkolden kaptıran İbrahim Y. bu defa 2 yıl alkolmetreyi üflemediği için 2 yıl da alkollü otomobil kullandığı için toplamda 4 yıl ehliyetini kaptırarak 5 bin TL para cezasına çarptırıldı. Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken şans eseri ölen yada yaralanan olmadı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Peru'da ilginç karar! Farklı erkeklerde farklı günlerde dışarı çıkabilecekler Peru'da ilginç karar! Farklı erkeklerde farklı günlerde dışarı çıkabilecekler
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya'da hareket halindeki traktöre binmeye çalışan kişi öldü

Kütahya'da hareket halindeki traktöre binmeye çalışan kişi öldü

Gaziantep’te cezaevi firarisi iki şahıs yakalandı

Gaziantep’te cezaevi firarisi iki şahıs yakalandı

Aliağa semt pazarı hizmete açıldı

Aliağa semt pazarı hizmete açıldı

Gaziantep ilk çeyrek ihracatını yüzde 2,1 artırdı

Gaziantep ilk çeyrek ihracatını yüzde 2,1 artırdı

Balıkesir'de geçen yaz kaybolan kadının cesedi ormanlık alanda bulundu

Balıkesir'de geçen yaz kaybolan kadının cesedi ormanlık alanda bulundu

Eskişehir Korona’ya karşı sıfır toleransta

Eskişehir Korona’ya karşı sıfır toleransta

Aydın Namaz Vakitleri 3 Nisan Cuma

İmsak
05:21
Sabah
06:44
Öğle
13:17
İkindi
16:51
Akşam
19:40
Yatsı
20:58

Aydın Nöbetçi Eczaneler 3 Nisan Cuma

Coşkun Eczanesi
Merkez
Er Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Merkez
Zafer Eczanesi
Merkez
Oksijen Eczanesi
Kusadasi
Paker Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kalp krizi geçiren ormancı kurtarılamadı

Kalp krizi geçiren ormancı kurtarılamadı

Merkez Partisi Kuşadası İlçe Başkanı Levent Vardar Oldu

Merkez Partisi Kuşadası İlçe Başkanı Levent Vardar Oldu

Adagücü 1. Amatör Futbol Ligi’ne Yükseldi

Adagücü 1. Amatör Futbol Ligi’ne Yükseldi

Aydın Lisesi öğrencilerinden şiir dinletisi

Aydın Lisesi öğrencilerinden şiir dinletisi

Aydın Tekstil’de Hissedarlar Olağanüstü Toplanacak

Aydın Tekstil’de Hissedarlar Olağanüstü Toplanacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.