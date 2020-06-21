YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Alkollü sürücü cezadan kurtulamadı

Alkollü sürücü cezadan kurtulamadı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 21.06.2020 13:31 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde, kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek karayolunda zikzaklar çizen alkollü sürücü polis ekiplerince yakalandı.Edinilen bilgiye göre Malatya istikametinden Kahramanmaraş istikametine giden M.

Alkollü sürücü cezadan kurtulamadı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde, kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek karayolunda zikzaklar çizen alkollü sürücü polis ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Malatya istikametinden Kahramanmaraş istikametine giden M. Şa., idaresindeki 46 P 4548 plakalı otomobil, Gölbaşı ilçesi Balkar Beldesi girişinde karayolunda zikzaklar çizmeye başladı. Olayı gören diğer araç sürücülerinin ihbarıyla jandarma ekipleri ile bölge trafik polis ekipleri aracı yakalayarak durdurdu. Durdurulan araç sürücüsün alkollü olduğu tespit edilmesi üzerine araç sürücüsüne bin 298 TL para cezası kesilirken sürücünün ehliyetine ise 6 ay el konuldu. Öte yandan sürücünün kullanmış olduğu aracıyla çekiciyle otoparka çekildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Alkollü sürücü cezadan kurtulamadı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREbru Şallı ile Uğur Akkuş'un moral tatiliEbru Şallı ile Uğur Akkuş'un moral tatili
Feci kaza! Otobüsü gören inanamadıFeci kaza! Otobüsü gören inanamadı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adıyaman Namaz Vakitleri 21 Haziran Pazar

İmsak
03:10
Sabah
04:58
Öğle
12:34
İkindi
16:27
Akşam
19:59
Yatsı
21:39

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler21 Haziran Pazar

Tekdemir Eczanesi
Merkez
Varan Eczanesi
Merkez
Yapıcılar Eczanesi
Merkez
Bulamlar Eczanesi
Besni
Köseler Eczanesi
Golbasi
Çare Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

İtfaiye Müdürü Doğan: “Anız yakarak çölleştiriyoruz”

İtfaiye Müdürü Doğan: “Anız yakarak çölleştiriyoruz”

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Leylek yuvasına yıldırım düştü

Leylek yuvasına yıldırım düştü

Çıkma kısıtlamasına uymayanlar tek tek yakalanıyor

Çıkma kısıtlamasına uymayanlar tek tek yakalanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.