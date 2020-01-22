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Alkollü sürücü dehşet saçtı

MUĞLA HABERLERİ  | 22.01.2020 19:51 | Son Güncelleme

Milas’ın Gazipaşa-Firuzpaşa Mahallesi Dörtyol Mevkiinde kırmızı ışıkta bekleyen araçlar alkollü olduğu iddia edilen sürücü şokunu yaşadı.Milas merkez Gazipaşa - Firuzpaşa Mahalleleri Dörtyol Mevkiinde kaza meydana geldi.

Milas’ın Gazipaşa-Firuzpaşa Mahallesi Dörtyol Mevkiinde kırmızı ışıkta bekleyen araçlar alkollü olduğu iddia edilen sürücü şokunu yaşadı.
Milas merkez Gazipaşa - Firuzpaşa Mahalleleri Dörtyol Mevkiinde kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; saat 13.30 sıralarında alkollü olduğu iddia edilen Ö. Ö.’nün kontrolündeki 48 LB 893 plakalı otomobil kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı.
Kazada araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelen 09 PF 415 plakalı otomobilin sürücüsü Servet Otuzbir yaralandı. İki araçta ise küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.
Kaza yaralanan Otuzbir ambulansla 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi’ne götürülürken kazaya neden olan Ö.Ö. gözaltına alındı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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Akşam
18:26
Yatsı
19:45

Muğla Nöbetçi Eczaneler22 Ocak Çarşamba

Kaleli Eczanesi
Merkez
Başoğlu Eczanesi
Bodrum
Erdem Eczanesi
Bodrum
Farilya Eczanesi
Bodrum
Halikarnas Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Öner Eczanesi
Bodrum
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