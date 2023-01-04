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Alkollü sürücü dehşet saçtı

04.01.2023 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’nın Kozan ilçesinde 158 promil alkollü çıkan sürücünün konuşma engelli vatandaşa yolda yürürken çarpıp kaçtığı an kameralara yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Hacımirzalı Sokak’ta 1 Ocak’ta gece saat 02.29’da meydana gelen trafik kazasında kimsesi olmadığı bilinen konuşma engelli vatandaş İbrahim Tufan (46), yolda yürürken Mahmut Can Doğan’ın (23) kullandığı 01 AGV 429 plakalı aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Araç sürücüsünün yayaya çarpıp hızla kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kafatasında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırık tespit edilen yaralı, Kozan Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Hastanesine sevk edildi.

Sürücü Mahmut Can Doğan ise trafik ekipleri tarafından aracı ve plakası tespit edilerek yakalandı.
Gözaltına alınan sürücünün 158 promil alkollü olduğu belirlenirken, kaza yerini terk ve alkollü araç kullanmaktan 5 bin 60 TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi.
Mahmut Can Doğan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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