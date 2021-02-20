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Alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince şarampole uçtu

20.02.2021 19:45 | Son Güncelleme:
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Denizli’de seyir halinde olan alkollü otomobil sürücüsü kadın, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla atarak şarampole uçtu.

Denizli’de seyir halinde olan alkollü otomobil sürücüsü kadın, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla atarak şarampole uçtu. Kazada yan yatan araçtan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık görevlilerine teslim edilirken, sürücünün 2.85 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Kaza, Pamukkale ilçesi Kale Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarı üzerinde Afyonkarahisar istikametinden Denizli’ye seyir halinde olan 06 CET 495 plakalı otomobil sürücüsü Emine C., direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole uçtu. Kazanın etkisiyle yan yatan araçta sıkışan Emine C.’yi gören diğer sürücüler 112’yi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yan yatmış araçta sıkışan Emine C.’yi kurtarmak için çalışma başlattı. Ardından ekipler Emine C. ile konuştuktan sonra camı kırarak bulunduğu yerden çıkardı. İtfaiye ekipleri yaralı olan Emine C.’yi sağlık görevlilerine teslim etti. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, Emine C.’nin yapılan alkol testinde 2.85 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Araç kaza yerinden çekici yardımıyla çıkarılırken sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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