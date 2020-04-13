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Alkollü sürücü, düz yolda kaza yaptı

AYDIN HABERLERİ  | 13.04.2020 08:12 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde alkollü sürücü düz yolda orta refüje çarparak kaza yaptı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde alkollü sürücü düz yolda orta refüje çarparak kaza yaptı. Kazada otomobil perte çıktı.
Kaza saat 04.00 sıralarında Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökhan A. yönetimindeki 34 KPD 38 plakalı otomobil, Kuşadası’ndan İzmir istikametine giderken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ilk önce orta refüje daha sonra kaldırıma çarparak durabildi. Kazada şans eseri ölen yada yaralanan olmadı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan alkol testinde Gökhan A.’nın 2.26 promil alkollü olduğu öğrenildi. Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken, Süleyman Demirel Bulvarı bir süre kapalı kaldı. Otomobil çekici yardımıyla otoparka çektirildikten sonra trafik normale döndü. Alkollü sürücüye gerekli yasal işlem başlatıldı.

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