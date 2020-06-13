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Alkollü sürücü Kuşadası’nı ayağa kaldırdı

AYDIN HABERLERİ  | 13.06.2020 21:39 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde alkollü sürücü park halindeki iki araca çarpıp olay yerinden kaçtı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde alkollü sürücü park halindeki iki araca çarpıp olay yerinden kaçtı. Kaçarken yaklaşık 500 metre ters yönde giden sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedip kaldırıma çıktı. Kazada şans eseri ölen yada yaralanan olmazken sürücü Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından gözaltına alındı.
Olay, saat 18:00 sıralarında Muammer Ülgen Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.A.G. yönetimindeki 35 AAY 537 plakalı otomobiliyle seyir halinde ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybederek önce park halindeki Hamdin Oymak’a ait 09 BDF 10 plakalı araca daha sonra diğer şeritteki bir minibüse çarparak hızla uzaklaştı. Sokak sonuna kadar son sürat ilerleyen alkollü sürücü ters yöne girerek vatandaşların canını tehlikeye attı. Belediye istikametinden sağa dönen sürücü, sahile doğru tam gaz devam etti. Özel banka kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Kuşadası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin köşesinde kaldırıma çıkarak yayaların canını tehlikeye attı. O anda kaldırımda hiçbir vatandaşın olmaması şans eseriydi. Sürücü otomobilinden inip kaçmak isterken Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından kıskıvrak yakalandı. Alkollü sürücü, kendisinin gözaltına almak isteyen bekçilere hakaret etti. Çevredeki vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılanan sürücü, olay yerine çağrılan polis ekiplerince kelepçe ile zaptedildi. Yapılan testte sürücünün 177 promil alkollü olduğu öğrenildi.
Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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