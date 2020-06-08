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  4. Alkollü sürücü park halindeki araca çarpıp takla attı: 1 yaralı

Alkollü sürücü park halindeki araca çarpıp takla attı: 1 yaralı

ANTALYA HABERLERİ  | 08.06.2020 16:48 | Son Güncelleme

Antalya’da kontrolden çıkan otomobilin park halindeki araca çarparak takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Antalya’da kontrolden çıkan otomobilin park halindeki araca çarparak takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Alkollü olduğu belirlenen sürücünün ehliyetine el konuldu.
Olay Aydınlıkevler mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki Ümmü K.’nin kullandığı 07 AAK 302 plakalı otomobil, park halindeki 07 LOC 96 plakalı otomobile çarptıktan sonra takla attı. İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi kurtarıcısının da yardımıyla araçtan çıkarılan otomobil sürücüsü Ümmü K., 112 sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsünün sürücü belgesine 6 aylığına el konulduğu bildirildi.

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