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Alkollü sürücü polis aracına çarpıp kaçtı: 1 yaralı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 08.02.2020 23:15 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, devriye görevi yapan polis aracına çarpan ve daha sonra olay yerinden kaçan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.

Alkollü sürücü polis aracına çarpıp kaçtı: 1 yaralı

Adıyaman’da, devriye görevi yapan polis aracına çarpan ve daha sonra olay yerinden kaçan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı. Olayda 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Ulucami Mahallesi’nde devriye görevi yürüten polis aracına Mehmet K. idaresindeki 35 RF 514 plakalı otomobil çarptı. Polis aracına çarpıp kaçan otomobil ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Meydana gelen kovalamaca Karapınar Mahallesi Trafo Kavşağında otomobilin önünün kesilmesiyle sona erdi. Burada gözaltına alınan Mehmet K’nın alkollü olduğu ortaya çıktı. Kaza esnasında yaralanan otomobil içerisinde bulunan Mehmet K’nın arkadaşı Burak K., çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Alkollü sürücü polis aracına çarpıp kaçtı: 1 yaralı

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