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Alkollü sürücü ters şeride girdi, 5 araca çarptı

AYDIN HABERLERİ  | 18.06.2020 09:35 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde ters şeritte ilerleyen alkolllü sürücü park halindeki 5 araca çarptıktan sonra durabildi.Kaza, saat 01.30 sıralarında Türkmen Mahallesi Günhan Arın Bulvarında meydana geldi.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde ters şeritte ilerleyen alkolllü sürücü park halindeki 5 araca çarptıktan sonra durabildi.
Kaza, saat 01.30 sıralarında Türkmen Mahallesi Günhan Arın Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çağrı D. Ö. yönetimindeki 09 ABF 309 plakalı otomobil bulvarda önce ters şeritte ilerledi. Daha sonra yaya kaldırımına çıkan alkollü sürücü, park halindeki 3 motosiklet, 1 otomobil ve 1 minibüse çarparak durabildi. Büyük bir gürültüyle uyanan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler alkollü sürücüyü gözaltına aldı. Yapılan testte Çağrı D. Ö.’nün 271 promil alkollü olduğu öğrenildi. Savaş alanına dönen bulvar çekicinin araçları çekmesiyle normale döndü.
Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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