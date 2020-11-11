YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Alkollü sürücü trafikten men edildi

Alkollü sürücü trafikten men edildi

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 11.11.2020 11:19 | Son Güncelleme

Kırklareli’nin Babaeski ilçesine bağlı Çiğdemli köyünde jandarma ekipleri tarafından durdurulan alkollü sürücüye 4 bin 12 TL idari ceza uygulanarak, sürücü belgesine 2 yıl süreyle el konuldu.Edinilen bilgiye göre, Babaeski’nin Çiğdemli köyünde jandarma trafik ekibi tarafından durdurulan aracın sürücüsü V.A’nın 1.34 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kırklareli’nin Babaeski ilçesine bağlı Çiğdemli köyünde jandarma ekipleri tarafından durdurulan alkollü sürücüye 4 bin 12 TL idari ceza uygulanarak, sürücü belgesine 2 yıl süreyle el konuldu.
Edinilen bilgiye göre, Babaeski’nin Çiğdemli köyünde jandarma trafik ekibi tarafından durdurulan aracın sürücüsü V.A’nın 1.34 promil alkollü olduğu tespit edildi. Şahsa Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 4 bin 12 TL idari para cezası uygulanarak, sürücü belgesine 2 yıl süreyle el konuldu. Olayla ilgili cumhuriyet savcısına bilgi verilerek, talimatı doğrultusunda “trafik güvenliğini tehlikeye sokma” suçundan tahkikata başlandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...
Kırklareli’de 18.dönem Polis Savunma Taktikleri Eğitimi Kursu Sona ErdiKırklareli’de 18.dönem Polis Savunma Taktikleri Eğitimi Kursu Sona Erdi

Kırklareli Namaz Vakitleri 11 Kasım Çarşamba

İmsak
06:20
Sabah
07:49
Öğle
13:00
İkindi
15:37
Akşam
18:02
Yatsı
19:25

Kırklareli Nöbetçi Eczaneler11 Kasım Çarşamba

Yılmaz Eczanesi
Merkez
Ecem Eczanesi
Luleburgaz
Can Eczanesi
Buyukkaristiran
Özer Eczanesi
Babaeski
Orhan Eczanesi
Alpullu
Başak Eczanesi
Demirkoy
Dalca Eczanesi
Pinarhisar
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.