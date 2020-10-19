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Alkollü sürücüler cezadan kaçamadı, hem ehliyetleri hem araçları gitti

DÜZCE HABERLERİ  | 19.10.2020 15:10 | Son Güncelleme

Düzce’de hafta sonunu fırsat bilen alkollü sürücüler üzerinde uygulama yapan Trafik ekipleri, yapılan şok uygulamada 9 alkollü sürücünün ehliyetine el koydular.

Alkollü sürücüler cezadan kaçamadı, hem ehliyetleri hem araçları gitti

Düzce’de hafta sonunu fırsat bilen alkollü sürücüler üzerinde uygulama yapan Trafik ekipleri, yapılan şok uygulamada 9 alkollü sürücünün ehliyetine el koydular. Trafik ekipleri toplamda ise 35 araç sürücüsüne 44 bin TL ceza kest.
Düzce şehir merkezinde hafta sonunu fırsat bilerek alkol alan ve direksiyona geçen sürücüler üzerinde polis ekipleri şok denetim yaptılar. İl Merkezinin en yoğun araç trafiğinin olduğu noktalarda gerçekleştirilen uygulamalarda Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 180 araç kontrol etti. Yapılan denetimde 9 alkollü, 11 ehliyetsiz, diğer eksikleri olan 15 araç sürücüsüne 44 bin 615 TL cezai işlem uyguladılar. Ayrıca alkollü sürücülerin ehliyetlerine el koyan trafik ekipleri, araçları da trafikten men etti.

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