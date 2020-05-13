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Alkollü sürücünün çarptığı otomobil bahçe duvarına girdi

DENİZLİ HABERLERİ  | 13.05.2020 17:13 | Son Güncelleme

Denizli’de otomobiliyle seyir halinde olan alkollü sürücü, başka otomobile çarparak bir evin bahçe duvarına girmesine sebep oldu.Edinilen bilgiye göre kaza, Merkezefendi ilçesi Merkezefendi Mahallesi’nde meydana geldi.

Alkollü sürücünün çarptığı otomobil bahçe duvarına girdi

Denizli’de otomobiliyle seyir halinde olan alkollü sürücü, başka otomobile çarparak bir evin bahçe duvarına girmesine sebep oldu.
Edinilen bilgiye göre kaza, Merkezefendi ilçesi Merkezefendi Mahallesi’nde meydana geldi. 29 Ekim Bulvarı üzerinden kent merkezine 20 ABC 330 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan U.K. (34) direksiyon hakimiyetini kaybederek, M.A. idaresindeki 16 AC 4113 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle M.A.’nın kullandığı otomobil bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri sürücülerin sağlık durumlarını kontrol etmesinin ardından olay yerinden ayrıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen trafik polisleri çevrede önlem alırken, kontrollerde sürücünün 97 promil alkollü olduğu belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alkollü sürücünün çarptığı otomobil bahçe duvarına girdi

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