Alkollü sürücünün kontrolünden çıkan araç park halindeki otomobile çarptı

Kazada ölen veya yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Olay, saat 21.00 sıralarında İstanbul Maltepe ilçesi, Altıntepe Mahallesi, Bağdat Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre arkadaşlarıyla alkollü kutlamadan çıkan Umut D., BMW marka 34 DYK 049 plakalı aracıyla cadde üzerinde ilerlerken alkolün de etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağındaki park halindeki 34 DBU 254 plakalı araca vurarak durabildi. Kazanın ardından sürücüler tarafından olay yerine polis ekibi çağrıldı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde sürücü Umut D.’nin 1,50 promil alkollü çıktığı belirlendi. Polis ekipleri alkollü sürücünün ehliyetine el koyarken, aracını da çektirdi.

