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Alkollü sürücünün kullandığı cip sinyalizasyon direğine çarpıp böyle yan yattı

02.08.2023 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde alkollü sürücünün kontrolünden çıkan cip sinyalizasyon direğine çarpıp yan yattı.

Alkollü sürücünün kullandığı cip sinyalizasyon direğine çarpıp böyle yan yattı

Kazada 2 kişi yaralanırken, o anlar anbean başka bir aracın yol kamerasına yansıdı.

Kaza, Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 34 GN 2128 plakalı Subaru marka cip, sinyalizasyon direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürüklenen cip yan vaziyette durabildi. Kazanın şiddetiyle sürücü M.K. ve Ç.K. isimli yolcu yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verildi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince 2 yaralının ilk müdahalesi ambulansta yapıldı.

Polis ekipleri tarafından yapılan alkol testinde cip sürücüsü M.K.’nin alkollü olduğu tespit edildi. Ardından yaralılar hastaneye götürüldü. Polis ve vatandaşlar yan vaziyetteki cipi el birliğiyle düzeltildi. Çekiciye yüklenen cip yoldan kaldırılırken, sinyalizasyon direği ise kullanılmaz hale geldi.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan kaza anı, başka bir aracın yol kamerasına yansıdı. Görüntülerde, cipin sinyalizasyon direğine çarparak sürüklendiği ve yan vaziyette durabildiği görüldü.

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