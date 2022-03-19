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Alkollü sürücünün kullandığı otomobil park halindeki İETT otobüsüne çarptı

19.03.2022 04:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alkollü sürücünün kullandığı otomobil park halindeki İETT otobüsüne çarptı

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de park halindeki İETT otobüsüne çarpan otomobildeki bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Elmalıkent Mahallesi Atatürk Caddesi'nde seyir halinde olan 34 VA 5130 plakalı otomobil, kar yağışından dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, park halindeki İETT'ye bağlı 34 GIZ 03 plakalı otobüse çaptı.

Haber verilmesi üzerine, bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücünün yanında bulunan Nazım T. yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Nazım T. hastaneye kaldırıldı.

Kaza yapan sürücü ise trafik ekipleri gelmeden önce evden kardeşini çağırarak kazayı üstlenmesini istedi. Olay yerine gelen kişinin sürücü olmadığından şüphelenen trafik polisleri, kazayla ilgili detaylı sorular yöneltti. Gelen kişi, polislerin sorgulamasının ardından sürücü olmadığını ve kazayı abisinin yaptığını söyledi.

Polis ekiplerince, 0.59 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, ifadesi alınmak üzere Elmalıkent Polis Merkezi'ne götürüldü.

Kazaya karışan otomobil, çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Kazada yaralanan Nazım T'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İstanbul Ümraniye

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