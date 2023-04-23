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Alkollü vatandaş bayram trafiğini birbirine kattı, 4 araca kaza yaptırdı: 3 yaralı

23.04.2023 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale’de alkollü bir vatandaş, trafiğin yoğun olduğu karayoluna attığı poşeti geri almak isterken 4 aracın kaza yapmasına sebep oldu.

Alkollü vatandaş bayram trafiğini birbirine kattı, 4 araca kaza yaptırdı: 3 yaralı

2’si çocuk 3 kişinin yaralandığı kazada araçlar hurdaya döndü. Sürücüler ise karakola gitmekte direnen alkollü vatandaşa tepki gösterdi.

Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde tatilcilerin dönüş yoluna geçmesiyle "kilit kavşak" Kırıkkale’de araçların yoğun olduğu yola yaya olarak çıkan 1,72 promil alkollü H.K., bayram trafiğini birbirine kattı. Yolun ortasına attığı poşeti geri almak isterken de 4 aracın zincirleme kaza yapmasına sebep oldu. Kaza yapan otomobildeki B.K. (6), Y.K. (10) ve N.G. (55) yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. 3 yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kullanılamaz hale gelen araçlar ise çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Kazaya sebebiyet veren alkollü H.K., karakola gitmemek için direndi. Polis ekiplerinin ikna çabasıyla araca bindirilen H.K., karakola götürüldü. H.K.’ya taşıt yolunda yürüdüğü gerekçesiyle 68/1-a maddeden 436 Türk lirası idari para cezası uygulandı.
Otomobil sürücüsü Hüseyin Gündoğdu, kazanın yolun ortasında gezen sarhoş kişinin yüzünden olduğunu söyledi.
Otomobilde bulunan yolcu Ercan Kavi ise "Sarhoşun biri yola çöp attı yoldan tekrar geçerken anlayamadık arabalar bir birine girdi" ifadesini kullandı.

İsmini vermek istemeyen diğer bir otomobil sürücüsü ise "Sarhoşun biri yolun ortasına çıktı o fren yapınca ben ona vurdum o da bana vurdu" dedi.

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