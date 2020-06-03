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Alkolü, modifiyeli ve ehliyetsiz sürücülere ceza yağdı

NİĞDE HABERLERİ  | 03.06.2020 10:31 | Son Güncelleme

Niğde’de yapılan uygulamada alkolü, modifiyeli ve ehliyetsiz sürücülere 19 bin 650 lira ceza kesildi.Niğde Emniyet Müdürlüğü ekipleri; Eski Sanayi Yolu üzerinde özellikle alkollü sürücüler ve modifiyeli araçlar üzerinde yapılan ihbarlı trafik uygulaması gerçekleştirdi.

Niğde’de yapılan uygulamada alkolü, modifiyeli ve ehliyetsiz sürücülere 19 bin 650 lira ceza kesildi.
Niğde Emniyet Müdürlüğü ekipleri; Eski Sanayi Yolu üzerinde özellikle alkollü sürücüler ve modifiyeli araçlar üzerinde yapılan ihbarlı trafik uygulaması gerçekleştirdi. Yapılan uygulamalarda 46 araç ve sürücüsü denetlendi. Alkollü, modifiyeli, ehliyetsiz ve diğer konulardan 14 araca 19 bin 650 cezai işlem uygulandı.
Alkollü 3 sürücünün ehliyetine el konulurken, 2 tescilsiz Motosiklet olmak üzere 4 Araç ise trafikten men edildi.

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