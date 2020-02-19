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ALKÜ Sivil Havacılıkta mezun olmadan iş imkanı

ANTALYA HABERLERİ  | 19.02.2020 12:47 | Son Güncelleme

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı (MRB) Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Sivil Hava Ulaştırma ile Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programlarında öğrenim gören öğrencilere yönelik “Sivil Havacılıkta Kariyer Planlama” konulu söyleşi düzenlendi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı (MRB) Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Sivil Hava Ulaştırma ile Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programlarında öğrenim gören öğrencilere yönelik “Sivil Havacılıkta Kariyer Planlama” konulu söyleşi düzenlendi. Söyleşide, Çelebi Hava Servisi Antalya İstasyonu görevlileri, öğrencilere mezun olmadan eğitim ve istihdam imkanının sunulacağı müjdesini verdi.

Hürkuş Havacılık Kulübü’nün katkılarıyla düzenlenen söyleşiye ev sahibi Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Fatih Uçkaya ile Çelebi Holding Hava Servisi Antalya İstasyon yetkilileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Çelebi Hava Servisi Antalya İstasyonu yetkili personelinin katıldığı söyleşide, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği ve Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programlarında öğrenim gören öğrencilere sektör ve faaliyetleri hakkında bilgiler verildi. Söyleşinin ardından öğrenciler tarafından merak edilen konuları da cevaplandıran Çelebi Hava Servisi Antalya İstasyonu görevlileri, Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı MYO öğrencilerine yönelik istihdam konusunda önemli bir imkanı da onların ayaklarına getirdi. Bu doğrultuda mezun olmadan eğitim ve istihdam imkanını öğrencilere sunulacağını belirten Çelebi Holding Hava Servisi Antalya İstasyonu personeli, söyleşinin ardından gerçekleştirdikleri sınavda başarı gösteren öğrencilere eğitim ve istihdam imkanı sunacaklarını belirttiler.

Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı MYO konferans salonunda düzenlenen etkinlikte günün anlamına yönelik konuşma gerçekleştiren Meslek Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Fatih Uçkaya, “Türk sivil havacılık endüstrisindeki entegre hizmetlerin başarılı örneklerinden biri olarak öne çıkarak dünya standartlarında yer hizmetleri kapsamında tüm çalışmaları sunma gayretinde olan önemli bir kuruluş olan Çelebi Hava Servisi ve Yer Hizmetleri Antalya İstasyonunu Üniversitemizde ağırlıyoruz. Kendileri Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği ve Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programlarında öğrenim gören öğrencilerimize sektör ve faaliyetleri hakkında bilgiler vererek ardından gerçekleştirecekleri sınav ile siz öğrencilerimize daha mezun olmadan eğitim ve istihdam imkanı sunacaklardır. Şimdiden bu önemli fırsatı öğrencilerimizin ayağına kadar getiren Çelebi Holding Hava Servisi Antalya İstasyonu’na ve Çelebi Hava Servisi ve Yer Hizmetleri Antalya İstasyonu ile öğrencilerimizin buluşmasını sağlayan hocamız Öğr. Gör. Işıl Çalışkan’a teşekkürlerimi sunmak istiyorum” dedi.

Konuya ilişkin konuşma gerçekleştiren Öğr. Gör. Işıl Çalışkan ise öğrencilerin henüz mezun olmadan kendilerine eğitim ve istihdam sağlanabilmesi konusunda işbirliği taleplerini geri çevirmeyen Çelebi Holding Hava Servisi Antalya İstasyonu’na teşekkür etti. Çalışkan, “Bu sayede sınavda başarı gösteren öğrencilerimiz Çelebi Holding tarafından bir dizi eğitimlerden geçerek çalışma imkanı elde etmiş olacaklar. Kendi azim ve çalışma istekleri ile hayata erken atılan öğrencilerimiz mesleklerinde ilerleme imkânı bulabileceklerdir. Bu doğrultuda gerçekleştirilecek sınavda öğrencilerimize başarılar diliyorum” diye konuştu.

Konuşmanın ardından Çelebi Holding Hava Servisi Antalya İstasyonu Yolcu Hizmetleri Müdürü Ertan Budak, Harekât Müdürü Şule Özbayrak, Harekat Şefi Hüseyin Kaya, Personel Memuru Melek Zeytin, MT Programı Uzman Yardımcıları Bartun Pepe ve Sinan Salmanlı ile Serkan Döndür konuya yönelik sunumlarını gerçekleştirdiler.

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