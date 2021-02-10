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ALKÜ Spor Kulübü Merkezi açıldı

10.02.2021 17:41 | Son Güncelleme:
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ALKÜ Spor Kulübü Merkezi açıldı

Covid-19 salgını nedeniyle açılışı ertelenen ALKÜ Spor Kulübü Merkezi için pandemi kuralları çerçevesinde açılış töreni düzenlendi.Salgın sebebiyle davetli sayısının sınırlı tutulduğu açılış törenine katılan ALKÜ Rektörü Prof.

Covid-19 salgını nedeniyle açılışı ertelenen ALKÜ Spor Kulübü Merkezi için pandemi kuralları çerçevesinde açılış töreni düzenlendi.
Salgın sebebiyle davetli sayısının sınırlı tutulduğu açılış törenine katılan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, “Sportif anlamda hentbol branşında bölgesel lige katılarak yapılan müsabakalarda namağlup şampiyon olan ALKÜ Spor Kulübü Hentbol takımımızın 2. ligde mücadele etme imkanını elde etmiştir. Kısa zamanda elde edilen bu başarının, gelecekte de elde edilecek başarıların habercisi olduğuna inanıyorum” dedi. Kulüp branşlarını genişletmek için çeşitli görüşmeler yaptıklarını ifade eden Kalan, “Ragbi ve Beyzbol takımlarını Kulüp bünyesinde kurmak için Türkiye Ragbi ve Türkiye Beyzbol Federasyon Başkanları ile çeşitli görüşmeler gerçekleştirdik” dedi.

“Yardım kampanyalarına öncülük ettik”
ALKÜ Spor Kulübünün kurulduğu günden bu yana sosyal yardımlaşma kapsamında aile ve çocukları destekleyen yardım kampanyasına öncülük ettiğini söyleyen Rektör Kalan, “ALKÜ Spor Kulübümüz, gençlerimizin bedenen ve zihnen sağlıklı, milli kültür ve değerlerine sahip çıkan, ahlaki yönden kendini geliştiren, keşfeden, kendisine ve çevresine duyarlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamayı hedeflemekte, bu amaçla eğitim merkezli spor, sosyal proje ve faaliyetler yürütmekteyiz” diye konuştu.

"Birçok sportif faaliyet yapılacak”
Kulüp içinde bir çok faaliyetin gerçekleşeceğini belirten Rektör Kalan, “ALKÜ Spor Kulübümüz gençlerimizin doğayı sevmesi, koruması, zorlu yaşam koşullarını öğrenme becerisi kazanmalarında katkı sağlayan izcilik faaliyetleri, doğa yürüyüşleri, kamp organizasyonları, futbol, basketbol, okçuluk, judo, tenis gibi daha birçok farklı spor branşlarında üniversitemizin spor uzmanlarının desteği ile üniversiteli gençlere, Alanya’mızın çocuk, genç ve ailelerine etkinlik ve eğitimlerle daha sağlıklı nesiller yetişmesine katkı sağlamayı hedeflemekteyiz” şeklinde konuştu.

“Sanatsal faaliyetlerde olacak”
Kültür ve sanatsal alanlarda faaliyetler yapacaklarını söyleyen Rektör Kalan, “ALKÜ Spor Kulübümüz sosyal ve sportif çalışmalarının yanında gençlerimize, çeşitli sanat dallarında gerçekleştirecekleri sosyal aktivite ve projelerle ilgili çalışma alanlarını genişletmek ve onlara bu konularda çeşitli imkanlar sağlamak; sevgi, dostluk, dayanışma ve paylaşma gibi değerlerin korunduğu bir bilinç ortamını sağlayarak kültür sanat alanlarında da çalışmalar gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Bu hedeflerimizin gerçekleşmesi için kurulan Kulübümüzün çalışma merkezimizin, ALKÜ Ailesine ve Spor Kulübüne hayırlı olmasını diliyor; emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

ALKÜ Spor Kulübü Merkezi açıldı

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