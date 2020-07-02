ALKÜ VE Alanya HEP panelde buluştu

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ile Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (HEP) işbirliği ile “Covid-19 Sürecinde ve Sonrasında Alanya’da Yükseköğretim” başlıklı panel düzenlendi. Yüksekögretim sistemini yarınlara hazırlayabilmek ve üniversiteleri küresel değişime hazırlıklı kılabilmek amacıyla YÖK Başkanlığı’nca başlatılan çalışmalar kapsamında düzenlenen panelin moderatörlüğünü sunucu-spiker Seda Demir gerçekleştirdi.

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan ile Alanya HEP Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Ekrem Özkul’un konuşmacı olarak katıldığı panelde “2020-2021 akademik yılında üniversiteler eski yapı ve işleyişlerine geri dönebilmeleri mümkün olacak mi?, Covid-19 sonrasına ilişkin muhtemel senaryolar nelerdir?, Bu senaryolara uzantısı olarak üniversiteler ne gibi hazırlıklar içerisindedir?” gibi konular masaya yatırıldı.

ALKÜ Egitim Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen panele konuşmacı olarak katılan Rektör Kalan ve Rektör Özkul’un yanı sıra Covid-19 pandemisi tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda izleyici akademisyen katıldı. Panelde her iki üniversitenin pandemi sürecinde yüz yüze eğitimi ikame etme konusunda yaptığı çalışmalar değerlendirilerek, yeni akademik yıla ilişkin hazırlıkların farklı senaryolara göre uygulamalarının nasıl olacağı tartışıldı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi YouTube kanalı üzerinde canlı yayınlanan panelde, izleyicilerin aktif olarak katiılımlarına da olanak sağlandı. Panelde Rektör Kalan ve Rektör Özkul, “Covid-19’un yükseköğretime etkileri, dijital eğitimin olumlu ve olumsuz sonuçları, öğretim üyeleri açısından Covid-19 süreci, öğrenciler açısından sürecin değerlendirilmesi, dijital ortamda yapılamayan staj, uygulama, laboratuvar, proje gibi çalışmalarda nasıl bir yol izleniyor, uluslararası öğrenciler açısından değişiklikler ve beklentiler nelerdir, yabancı dil eğitiminde dijital eğitim yeterli oluyor mu” sorularına açıklık getirdiler.



