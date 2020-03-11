ALKÜ’de 5. İstihdam ve Kariyer Günleri başladı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nin (ALKÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 5. İstihdam ve Kariyer Günleri başladı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen 5. İstihdam ve Kariyer Günleri’nin açılışına, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Can Tansel Tuğcu, akademik ve idari personel, firma temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

"Farklı ufuklar sunacağını umuyorum"

Bu yıl 43 firmanın katılım gösterdiği fuarın açılışında konuşan Rektör Yardımcısı Tuğcu, “Bugün güzel bir etkinlik için bir arada bulunuyoruz. Hem Rektörlüğümüzün hem de İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemizin ev sahipliğinde 5. İstihdam ve Kariyer Günleri etkinliğini gerçekleştireceğiz. İstihdam dediğimiz husus bugün Türkiye’nin en önemli makroekonomik başlıklarından biri. Bu durum genç olarak nitelendirdiğimiz nüfus için ayrı bir önem taşıyor. Çünkü istihdama en yoğun şekilde genç olarak nitelendirdiğimiz işgücü ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla bu tarz etkinlikler istihdama konu olmak isteyen genç bireyler yani sizler için önemli bir fırsat sunuyor. İstihdam ve Kariyer günleri çerçevesinde düzenlenecek etkinliklerin sizlere farklı ufuklar sunacağını umuyorum. Buraya gelen bir firma temsilcisi ya da yöneticisinin sizlerin profesyonel yaşama karşı bakış açınızı olumlu yönde etkileyebileceğini ve kendinize iş hayatında doğru bir yol çizebilme imkânını oluşturabileceğimizi düşünüyorum” diye konuştu. Konuşmaların tamamlanmasının ardından Rektör Yardımcısı Tuğcu, stantlara ziyarette bulundu.