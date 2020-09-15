ALKÜ’de Cengiz Han ve Mirası Çalıştayı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ve Moğolistan Ankara Büyükelçiliği’nin iş birliğinde “Cengiz Han ve Mirası” konulu çalıştay düzenlendi.

ALKÜ’nün ev sahipliğinde Eğitim Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen çalıştaya ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan’ın yanı sıra Moğolistan’ın Ankara Büyükelçisi Bold Ravdan, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, ALKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Can Tansel Tuğcu, Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu ile Prof. Dr. Erdoğan Aslan, TÜBA Konsey Üyesi Prof. Dr. Feridun Emecen ile çeşitli üniversitelerden akademisyenler katıldı.

İki ülke arasınaki bağlar binlerce yıl ötesine dayanıyor

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Kalan Cengiz Han’ın Türk ve Moğol Tarihine büyük bir iz bıraktığını belirterek, “Türk ve Moğol tarihi kadim dönemlere kadar uzanan çok köklü bağlarla birbirine bağlıdır. Bu sebepledir ki Türk tarihi ile ilgili yapılacak çalışmalardan en önemli referans kaynaklarımızdan bir tanesi kesinlikle Moğol tarihidir. Bu kültürel hayatın bugüne uzantılarında da kendisini göstermektedir. Türkler ve Moğollar arasındaki bu tarihi ve kültürel bağlar günümüzde de farklı bir boyutta sürdürüle gelmektedir. 2011 yılında Moğolistan Parlamentosu’nun almış olduğu karar doğrultusunda dış politika konseptini güncelleyerek Rusya ve Çin Halk Cumhuriyeti dışında altı ülkeden oluşan “Üçüncü komşuluk” tabirini ortaya atmıştır. Yine bu bağlamda altı ülke arasında ne mutludur ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti de yer almaktadır. Bu da iki ülke arasındaki köklü bağların bir tezahürü olarak algılanmalıdır” diye konuştu.

Geçen yıl Türkiye-Moğolistan diplomatik ilişkilerinin 50’inci yılının tamamlandığını ifade eden Rektör Kalan konuşmasının devamında; “İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerimiz bugün 51 yaşında ancak bizim tarihi ve kültürel ilişkilerimiz binlerce yıl ötesin kadar uzanmaktadır” dedi. Sözlerine çalıştayın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek devam eden Rektör Kalan, organizasyonun ALKÜ’de yapılıyor olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalıştayın ALKÜ’nün kuruluşundan bugüne kadar gerçekleştirilen en üst düzeyli bilimsel etkinlik olduğunu ifade etti.

Ardından konuşmasını gerçekleştiren TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise “Cengiz Han ve Mirası Çalıştayı” kararının geçen Haziran ayında gerçekleşen online toplantıda alındığını belirterek; “Çalıştayı Sayın Rektör Prof. Dr. Ekrem Kalan’ın geçmiş dönemde Moğolistan ve Moğol tarihi ile ilgili araştırmaları dolayısıyla özellikle ALKÜ’de gerçekleştirilmesini planladık” dedi. Muzaffer Şeker konuşmasının devamında tarihin süzgecinden geçirilen, bilimsel veriler ışığındaki tarih bilgisine ciddi anlamda ihtiyaç olunduğunu dile getirerek; “Tarihi kronolojik olarak okumak ayrı bir şey ama siyasi tarih olarak, kültürel tarih olarak okumak ayrı bir şey. Bizim bu konularda derinlemesine analizlere ihtiyacımız var” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Feridun Emecen’in oturum başkanlığında “Cengiz Han Dönemi ve Algısı” konulu ilk oturuma geçildi. Oturumda ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan “Cengiz Han ve Global Dünya Tasavvuru” konulu bir konuşma gerçekleştirdi.

