YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. ALKÜ’de ilk periferik arter ameliyatı

ALKÜ’de ilk periferik arter ameliyatı

ANTALYA HABERLERİ  | 09.07.2020 10:16 | Son Güncelleme

ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık alanında iki başarıya birden imza attı.Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji ekibinden 2 başarı birden.

ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık alanında iki başarıya birden imza attı.
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji ekibinden 2 başarı birden. ALKÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Davran Çiçek, son teknoloji cihazlarla donatılan anjiyo ünitelerinde, ilk periferik arter ameliyatını gerçekleştirdiklerini açıklarken ekip arkadaşlarıyla birlikte kısa bir süre içerisinde 500 hastanın anjiyo işlemini başarıyla gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Prof. Dr. Çiçek,” Kardiyoloji ekibi olarak yeni cihazlarımızla birlikte kalp haricindeki organların da (bacak, böbrek, beyin) damarlarına müdahale etmeye başladık. Bölge halkımıza günden güne genişleyen sağlık hizmetimizle ihtiyaçlarını karşılamaya devam etmekteyiz. Büyük bir merkez olma adına emin adımlarla ilerlediğimiz bu yolda Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Rektörümüz Prof. Dr. Ekrem Kalan ve ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı’nın desteği yadsınamaz. Arkamıza aldığımız bu güçle birlikte Kardiyoloji Bölümü olarak kısa bir süre içerisinde 500. hastamıza başarılı bir şekilde anjiyo işlemini yapmanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz“ diye konuştu.
Perifer damar hastalığı hakkında bilgi veren Anjiyo Ünitesi Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Davran Çiçek,” Kalbi besleyen koroner damarlar dışındaki damarların besledikleri organlara yeterli kan götüremeyecek şekilde daralmasına veya tıkanması durumuna biz perifer damar hastalığı diyoruz. Damar hastalığının belirtileri arasında; yürüme sonrası bacaklarda ağrı, baldır kaslarında güçsüzlük, bacaklarda ve ayaklarda soğukluk, üşüme hissi, ayak tırnaklarının kalınlaşması yer almaktadır” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tarım arazisi kül oldu

Tarım arazisi kül oldu

Sakarya, Kocaeli, Karabük ve Düzce'de Kovid-19 tedbirleri

Sakarya, Kocaeli, Karabük ve Düzce'de Kovid-19 tedbirleri

Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Nüfus tabelaları kafa karıştırdı

Nüfus tabelaları kafa karıştırdı

Rizespor ile Kayserispor 22. randevuda

Rizespor ile Kayserispor 22. randevuda

Köşk Belediyesi 2 yeni parkı hizmete sundu

Köşk Belediyesi 2 yeni parkı hizmete sundu

Antalya Namaz Vakitleri 9 Temmuz Perşembe

İmsak
03:56
Sabah
05:39
Öğle
13:08
İkindi
16:58
Akşam
20:26
Yatsı
22:01

Antalya Nöbetçi Eczaneler 9 Temmuz Perşembe

Demir Eczanesi
Muratpasa
Ertekin Eczanesi
Muratpasa
İbrahim Özer Eczanesi
Muratpasa
Kaya Eczanesi
Muratpasa
Kök Eczanesi
Muratpasa
Yeni Yaprak Eczanesi
Muratpasa
Esra Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor maçına hazır

Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor maçına hazır

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Antalya Köy Pazarı, kapılarını açtı

Antalya Köy Pazarı, kapılarını açtı

Bakan Yılmaz: “sınav Korkusunun Azaltılması İle İlgili Çalışmamız Var”

Bakan Yılmaz: “sınav Korkusunun Azaltılması İle İlgili Çalışmamız Var”

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.