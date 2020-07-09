ALKÜ’de ilk periferik arter ameliyatı

ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık alanında iki başarıya birden imza attı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji ekibinden 2 başarı birden. ALKÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Davran Çiçek, son teknoloji cihazlarla donatılan anjiyo ünitelerinde, ilk periferik arter ameliyatını gerçekleştirdiklerini açıklarken ekip arkadaşlarıyla birlikte kısa bir süre içerisinde 500 hastanın anjiyo işlemini başarıyla gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Prof. Dr. Çiçek,” Kardiyoloji ekibi olarak yeni cihazlarımızla birlikte kalp haricindeki organların da (bacak, böbrek, beyin) damarlarına müdahale etmeye başladık. Bölge halkımıza günden güne genişleyen sağlık hizmetimizle ihtiyaçlarını karşılamaya devam etmekteyiz. Büyük bir merkez olma adına emin adımlarla ilerlediğimiz bu yolda Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Rektörümüz Prof. Dr. Ekrem Kalan ve ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı’nın desteği yadsınamaz. Arkamıza aldığımız bu güçle birlikte Kardiyoloji Bölümü olarak kısa bir süre içerisinde 500. hastamıza başarılı bir şekilde anjiyo işlemini yapmanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz“ diye konuştu.

Perifer damar hastalığı hakkında bilgi veren Anjiyo Ünitesi Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Davran Çiçek,” Kalbi besleyen koroner damarlar dışındaki damarların besledikleri organlara yeterli kan götüremeyecek şekilde daralmasına veya tıkanması durumuna biz perifer damar hastalığı diyoruz. Damar hastalığının belirtileri arasında; yürüme sonrası bacaklarda ağrı, baldır kaslarında güçsüzlük, bacaklarda ve ayaklarda soğukluk, üşüme hissi, ayak tırnaklarının kalınlaşması yer almaktadır” dedi.

