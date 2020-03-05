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ALKÜ’de "İyi İnsan Olmak" konuşuldu

ANTALYA HABERLERİ  | 05.03.2020 17:37 | Son Güncelleme

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğr.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğr. Gör. Hamdi Arslan’ı konuk etti.
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim Fakültesi Konferans Salonu’nda Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğr. Gör. Hamdi Arslan tarafından “Günümüz Dünyasında İyi İnsan Olabilmek” konulu konferans düzenlendi. Konferansa ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan’ın yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Can Tansel Tuğcu ile Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Alanya Şubesi Başkanı Mustafa Durusoy, ALKÜ Genel Sekreteri Emre Çalışkan, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.
Kalabalık bir topluluğa sunumunu gerçekleştiren Arslan, geçmişten günümüze anlattığı anekdotlarla “Günümüz Dünyasında İyi İnsan Olabilmek” konusunda bilgiler verdi. Konuşmasında iyi insan olabilmenin vasıflarından birini insanlara faydalı olabilmek olarak dile getiren Arslan, bu konudaki diğer öğelerden bazılarını, “En iyi insan başkalarına faydalı olandır. Kendi için ne istiyorsa başkaları için de isteyendir, ahlaklı bir hayat yaşayarak sahip olduklarının kıymetini bilendir, komşusuyla iyi geçinen ve ona iyiliklerde bulunandır, hayatını yemek içmek dışında insanlara faydalı işlerde geçirenlerdir” sözleriyle ifade etti.
Salonda bulunan gençlere de tavsiyelerde bulunan Arslan, “Kendinizi iyi yetiştirin. Yani ne iş yapıyorsanız işinizin hakkını vererek yapın. Başka bir ifadeyle yaptığınız işleri büyük titizlikle, sağlam olarak ve dikkatlice yapmak anlamına gelen itkan ile yapın” diye konuştu.
Konferansın ardından Arslan’a verdiği önemli bilgiler için teşekkürlerini dile getiren Rektör Kalan, günün anısına ALKÜ Mührü takdim etti.

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