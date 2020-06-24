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ALKÜ’de YKS bilgilendirme toplantısı

ANTALYA HABERLERİ  | 24.06.2020 15:18 | Son Güncelleme

Binlerce gencin hayalini kurduğu üniversite eğitimini alabilmek için hafta sonu ter dökecekleri Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) sorunsuz gerçekleştirilebilmesi için Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde (ALKÜ) bilgilendirme toplantısı düzenlendi.Bina yöneticileri, salon başkanları ve yardımcılarına yönelik düzenlenen bilgilendirme toplantısında ALKÜ Genel Sekreteri ve ÖSYM Sınav Koordinatör Yardımcısı Dr.

Binlerce gencin hayalini kurduğu üniversite eğitimini alabilmek için hafta sonu ter dökecekleri Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) sorunsuz gerçekleştirilebilmesi için Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde (ALKÜ) bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Bina yöneticileri, salon başkanları ve yardımcılarına yönelik düzenlenen bilgilendirme toplantısında ALKÜ Genel Sekreteri ve ÖSYM Sınav Koordinatör Yardımcısı Dr. Sinan Kartal, sınav hakkında genel bilgilerin yanı sıra pandemi nedeniyle uygulanacak kural ve sorumluluklar hakkında salonda bulunanlara bilgiler verdi. Bu sene gerçekleşecek YKS sınavının ÖSYM tarafından Covid-19 pandemisi sebebiyle daha dikkatli ve detaylı bir çalışmayla sınava hazırlanıldığını ifade eden Kartal, sınavda ter dökecek gençlerin hayatlarının önemli bir dönüm noktasında sınavlarını sorunsuz geçirmeleri için alınan kararların eksiksiz yerine getirilmesi konusunda gerekenin yapılacağını vurguladı.
Sınavların kuralına uygun ve güven içerisinde yapılabilmesi için sınav öncesi, sınav günü ve sınav sonrasında yapılacak çalışmaları slayt eşliğinde paylaşan Kartal, ayrıca sınava girecek adayların güvenli ve sağlıklı bir ortamda sınava girmeleri için, Covid-19 salgınına yönelik alınacak önlemleri detaylarıyla anlattı. Bu bağlamda ALKÜ Genel Sekreteri ve ÖSYM Sınav Koordinatör Yardımcısı Dr. Sinan Kartal gerçekleştirdiği sunumda; Sınav binalarının, salon ve ortak kullanım alanlarının sınav gününden önce detaylı temizliğinin yapılacağını, sınav sabahı görevlilere ve adaylara maske, eldiven ve dezenfektan mendilinin ÖSYM tarafından dağıtılacağını ifade etti. Sınav salonlarında sıraların arasının pandemi tedbirleri gereğince gerekli mesafelerde düzenleneceğini belirten Kartal, adayların ve görevlilerin sınav binalarına alınmalarında sosyal mesafe kurallarına uyulacağı ve sınav binasının bahçesine görevli ve adaylardan başka kimsenin alınmayacağını dile getirdi.
Sınav gününde sınav binası bahçesinde yiyecek ve içecek satışına kesinlikle izin verilmeyeceğini dile getiren Kartal, sınav esnasında klimaların kapalı olacağını ve sınav binası ile salonlarının adaylar gelmeden önce havalandırılmasının sağlanacağını söyledi.

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