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  4. ALKÜ’den açıklama: “‘Kum Tutucu T-Mahmuz Projesi tartışmalarına taraf değiliz”

ALKÜ’den açıklama: “‘Kum Tutucu T-Mahmuz Projesi tartışmalarına taraf değiliz”

ANTALYA HABERLERİ  | 12.02.2020 17:20 | Son Güncelleme

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, ‘Kum Tutucu T-Mahmuz Projesi’ ile ilgili basında yer alan iddialara yönelik yazılı açıklamada bulundu.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, ‘Kum Tutucu T-Mahmuz Projesi’ ile ilgili basında yer alan iddialara yönelik yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada, ALKÜ’nün söz konusu projede herhangi bir ortaklığının ve idari sorumluluğunun bulunmadığı kaydedilerek, hazırlanan rapor üzerinde rektörlüğün hak sahibi olmadığı gibi gerçekleşen tartışmaların da tarafı olmadığı belirtildi.
Açıklamada, Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün, ALKÜ’de görev yapan iki öğretim üyesinin, Keykubat Plajı’nda meydana gelen kıyı erozyonu nedenlerinin araştırılması ile ilgili proje hazırlamak üzere görevlendirilmelerinin talep edildiği hatırlatıldı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“Öğretim üyelerimizin bu minvalde yapılacak görevlendirme işlemlerinde; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 37. maddesi gereğince Fakülte Yönetim Kurulu kararı ve Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile yapılabileceğinden ilgili Fakültenin ilgili Bölümünün yapmış olduğu ücret belirlemesine istinaden Fakülte Yönetim Kurulu kararı ve Üniversitemiz Yönetim Kurulu kararı ile uygun görülmüştür. Bu tür projelerde görevlendirmeleri yapılan akademik personellerin yapmış olduğu faaliyetler, akademik personellerin bilgi ve becerileri ile yapacakları çalışmalar olmakla birlikte anılan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında Rektörlüğümüzün imkanlarını kullanmalarına müsaade edilmektedir. Alanya Belediyesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda Rektörlüğümüzce de görevlendirilmesi uygun görülen akademik personellerimizin hazırlamış olduğu rapor, ilgili öğretim elemanlarımızın akademik inceleme ve çalışmaları neticesinde hazırlanmıştır”
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinin söz konusu projede herhangi bir ortaklığı ve idari sorumluluğunun bulunmadığının altının çizildiği açıklamada, hazırlanan rapor üzerinde rektörlüğün hak sahibi olmadığı, gerçekleşen tartışmaların da tarafı olmadığı kaydedildi.

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