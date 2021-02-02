YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. ’ALKÜDERM’ tescillendi

’ALKÜDERM’ tescillendi

02.02.2021 12:33 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
’ALKÜDERM’ tescillendi

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ve Alanya’nın bir markası olma yolunda çalışmalarını hızlandıran ALKÜDERM eylül ayında ön kullanım onayı alarak 2021 yılı şubat ayı itibarıyla da Türk Patent Enstitüsü (TPE) tarafından tescillendi.Alanya’ya özgü meyve ve bitkilerden elde edilen el dezenfektanı, antibakteriyel jel, kolonya, sıvı sabun ve yüzey dezenfektanlarını daha önceki aylarda ALKÜDERM markası altında tescilleyen Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi markalaşma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ve Alanya’nın bir markası olma yolunda çalışmalarını hızlandıran ALKÜDERM eylül ayında ön kullanım onayı alarak 2021 yılı şubat ayı itibarıyla da Türk Patent Enstitüsü (TPE) tarafından tescillendi.
Alanya’ya özgü meyve ve bitkilerden elde edilen el dezenfektanı, antibakteriyel jel, kolonya, sıvı sabun ve yüzey dezenfektanlarını daha önceki aylarda ALKÜDERM markası altında tescilleyen Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi markalaşma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Kozmetik alanında Alanya’nın meyve (muz, avokado, portakal ) ve bitkilerinden (fesleğen, adaçayı, tarçın) formül geliştirerek, üniversite laboratuvarında AR-GE çalışmalarını yürüten kozmetik ürünler konusunda uzmanlığı bulunan ALKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Fatih Uçkaya ve ekibi, Rektör Prof. Dr. Ekrem Kalan’ın destekleriyle Covid- 19 süreci ile birlikte biyosidal ürünleri de dâhil ettikleri üretimlerine devam etti.

“Eylül ayında ön kullanım hakkını aldık”
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dr. Öğretim Üyesi Fatih Uçkaya, “Daha önce belirlediğimiz markalar arasından “ALKÜDERM” ile marka tescil başvurusunu 2020 yılı mayıs ayında yapmıştık ve bu doğrultuda eylül ayında ön kullanım hakkı kazandık. Ardından 2021 yılı şubat ayı itibariyle de markamız Türk Patent Enstitüsü (TPE) tarafından tescillenerek tescil belgesi tarafımıza teslim edildi. ALKÜDERM markası altında ilk olarak ALKÜ laboratuvarlarımızda geliştirdiğimiz el dezenfektanının satışının yapılması konusunda çalışmalarımız sürüyor. Ardından da sıvı sabun, şampuan, kolonya, krem, jel kozmetik ürünlerinin satışını planlayarak ALKÜDERM’in Alanya’nın ve Üniversitemizin bir markası haline gelmesi konusunda emin adımlarla ilerlemiş olacağız. Bu ürünlerin diğerlerinden farkı formülasyonlarında Alanya’ya ait aromalar, yağlar ve özütlerin kullanılmasıdır. Şu anda ihale sürecinde olan makine-teçhizat ve malzemelerimizin şubat ayında alınması bunu takiben üretim prosesi kurularak dezenfektan üretimi yapılmasını hedefliyoruz” dedi.

“Deniz ferahlığı yolda”
İlk ürün olarak “Deniz ferahlığı” konseptiyle dezenfektan türünü üreterek bazı kurumlar ve firmaların ihtiyacını karşılamayı planladıklarını dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Fatih Uçkaya, “Sonraki süreçte üreteceğimiz coğrafi işareti Alanya’ya ait meyvemiz olan avokado yağı içeren krem, jel ve şampuan en önemli ürünlerimiz arasında olacaktır” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O kent 6 kez sallandı! Evlerine girmeye korkuyorlar O kent 6 kez sallandı! Evlerine girmeye korkuyorlar
Demir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt ettiDemir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt etti

Antalya Namaz Vakitleri 2 Şubat Salı

İmsak
06:30
Sabah
07:52
Öğle
13:16
İkindi
16:05
Akşam
18:30
Yatsı
19:47

Antalya Nöbetçi Eczaneler 2 Şubat Salı

Bahadır Eczanesi
Muratpasa
Erüst Eczanesi
Muratpasa
Önder Eczanesi
Muratpasa
Serpil Eczanesi
Muratpasa
Sezin Eczanesi
Muratpasa
Tüliz Eczanesi
Muratpasa
Çağlayan Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Şanlıurfa'da hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobildeki 4 kişi öldü

Şanlıurfa'da hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobildeki 4 kişi öldü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Aksaray’da polis eski cezaevinde kuş uçurtmuyor

Aksaray’da polis eski cezaevinde kuş uçurtmuyor

Malatya Büyükşehir personeli Karayılan Covid-19’a yenildi

Malatya Büyükşehir personeli Karayılan Covid-19’a yenildi

MASMEK’lerde 2021 Bahar Dönemi kurs kayıtları başlıyor

MASMEK’lerde 2021 Bahar Dönemi kurs kayıtları başlıyor

Diğer Haberler

Birlikte yaşadığı kadının evinde ölü bulundu

Birlikte yaşadığı kadının evinde ölü bulundu

Büyükşehir’den Korkuteli’nde iki camiye destek

Büyükşehir’den Korkuteli’nde iki camiye destek

Büyükşehir’den Korkuteli’nde iki camiye destek

Büyükşehir’den Korkuteli’nde iki camiye destek

Hafta sonunda 266 arızaya müdahale edildi

Hafta sonunda 266 arızaya müdahale edildi

Kemer’de sağanak yağışa karşı tedbirler alındı

Kemer’de sağanak yağışa karşı tedbirler alındı

Fedakar kadın, hayatını engelli eşine adadı

Fedakar kadın, hayatını engelli eşine adadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.