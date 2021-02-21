Alleben Yüzme Havuzu Türk sporuna hizmet ediyor

Şehitkamil Belediye Alleben Yüzme Havuzu, yetiştirdiği rekortmen sporcular, ev sahipliği yaptığı ulusal ve uluslararası sporcu performans kampları ve yıl içerisinde binlerce lisanslı sporcunun katılımıyla düzenlenen spor organizasyonlarıyla Gaziantep ve Türk sporuna hizmet etmeye devam ediyor.

Şehitkamil Belediyesi Alleben Yüzme Havuzu, yüzme, sualtı sporları ve sutopu branşlarında gerçekleştirdiği spor organizasyonları, müsabık sporcuların farklı platformlarda elde ettiği milli başarılar ve yılın farklı periyotlarında ev sahipliği yaptığı sporcu performans kampları, su sporları adına Türkiye’de önemli bir merkez haline geldi. Önemli bir merkez haline gelen Alleben Yüzme Havuzu, Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu planlı performans gelişim kampına katılan sporcuları da ağırlıyor. Paralimpik Milli Sporcu Sevilay Öztürk’ün 2021 Tokyo Oyunları hazırlıklarını sürdürdüğü kulvarlarda, federasyon teknik heyetinin yanı sıra Alleben Yüzme Havuzunda görevli antrenörler de milli sporcunun kamp çalışmalarını nitelikli şartlarda sürdürebilmesi adına yoğun mesai yapıyor.

Sporcu performans gelişim kampı ile eş zamanlı olarak 11-12 Yaş İl İçi 1. Vize Yüzme Yarışmaları ve Türkiye Yüzme Federasyonu Baraj Geçme Yarışması heyecanının da yaşandığı Alleben Yüzme Havuzu’nu ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Paralimpik Milli Sporcu Sevilay Öztürk başta olmak üzere, yarışlara katılan yüzücüler ve teknik heyetlerle yakından ilgilenerek organizasyonlarla ilgili bilgi aldı.