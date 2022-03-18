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Allegra Ensemble grubu Mersin'de konser verecek

18.03.2022 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Allegra Ensemble grubu Mersin'de konser verecek

MERSİN (AA) - Dünya müziğinin farklı renklerini yorumlayan ve İtalyanca "Neşeli Topluluk" anlamına gelen Allegra Ensemble grubu, Mersin'de konser verecek.

"Bi' Dünya Müzik" sloganıyla yola çıkan grubun konseri, 22 Mart saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.

Konserde türküler, tangolar, müzikaller, fadolar, şansonlar ve klasik caz parçaları klasik müzik enstrümanlarıyla çok sesli icra edilecek.

Allegra Ensemble, müzik düzenlemelerini Osman İşmen'in yaptığı, soprano Mehlika Karadeniz Bilgin, 1. Keman Ümmiye Özdem, 2. Keman Şenzelita Aykanat, Viyola Melda Sak, Viyolonsel Hande Ulutaş, Flüt-Mandolin Müjde Akden, Piyano Gülriz Tunca ve Perküsyon Irmak Tokgöz'ün olduğu 8 kadın sanatçıdan oluşuyor.

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