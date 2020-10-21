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Allianz, bir kez daha dünyanın en değerli sigorta markası oldu

İSTANBUL HABERLERİ  | 21.10.2020 14:56 | Son Güncelleme

Allianz, Interbrand'in her yıl belirlediği "En İyi Global Markalar" sıralamasına göre art arda ikinci kez dünyanın en değerli sigorta markası oldu

İSTANBUL(AA) - Allianz, Interbrand tarafından her yıl yayımlanan "En İyi Global Markalar" raporunda dünyanın 1 numaralı sigorta markası seçildi.

Allianz'dan yapılan açıklamaya göre, Allianz, dünyanın en değerli yüz markasının belirlendiği listede, 2020 itibarıyla yaklaşık 13 milyar dolarlık marka değeriyle 39'uncu sıraya yükseldi.

Allianz, "En İyi Global Markalar" sıralamasına göre art arda ikinci kez dünyanın en değerli sigorta markası oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Oliver Baete, pazar ve sektörler açısından pandemi nedeniyle yaşanan güçlüklerin aşılmaya çalışıldığı, belirsizliklerin öne çıktığı bir dönemde elde edilen bu başarıyı önemsediklerini belirterek, "Esneklik ve dayanıklılık ile bütünlük ve müşteri merkezli iş odağımız meyvelerini veriyor. Allianz, bir kez daha dünyanın 1 numaralı sigorta markası unvanını kazandı. Bu da harika bir haber ve doğru yolda olduğumuzu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

- "'Allianz Seninle'yi destekler nitelikte çalışmalara imza attık"

Allianz Türkiye CEO'su Tolga Gürkan da başarının, müşteri odaklı çalışmalarının sonucu olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Kovid-19 sürecinde de var oluş amacımız 'Allianz Seninle'yi destekler nitelikte çalışmalara imza attık. Süreç boyunca müşterilerimize vadettiklerimizi ve çok daha fazlasını sunmak için çalıştık. Geleceğin güvence altına alınmasına katkıda bulunduk ve bu güç zamanlarda müşterilerimize cesaret verdik. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını belirlemek yolunda yaptığımız titiz çalışmalar ve bu doğrultuda geliştirdiğimiz hizmetlerin uluslararası otoritelerce takdir edilmesinden mutluluk duyuyoruz."

- Allianz, 2025 itibarıyla ilk 25 marka arasına girmeyi hedefliyor

Verilen bilgiye göre, Allianz, 2010'da 4,9 milyar dolarlık marka değeriyle 67'nci sırada bulunduğu listede, 2020 itibarıyla yaklaşık 13 milyar dolarlık marka değeriyle 39'uncu sıraya yükseldi. İlk 100'de bulunan markaların yarısı bu yıl büyüme kaydedemezken, Allianz'ın marka değeri, krize rağmen yüzde 7 artarak 12,9 milyar dolara yükseldi. Allianz, 2025 yılı itibarıyla küresel sıralamada ilk 25 marka arasına girmeyi hedefliyor.

Interbrand, "En İyi Global Markalar" raporunu yıllık olarak yayımlıyor. Raporla dünyanın en değerli 100 markası belirleniyor. Interbrand'in rapora yönelik değerlendirmelerinde kullandığı yöntem ise dünyanın ilk ISO 10668 sertifikalı marka değerleme yöntemi olma özelliğini taşıyor.

Değerlendirmeye alınacak markalarda halka arz edilmiş ve dünya çapında faaliyet gösteriyor olma şartı aranıyor. Şartları karşılayan markalar; markalı satışlara tahsis edilebilecek ekonomik kar, markanın rolü, yani satın alma kararını etkileme derecesi ve son olarak, 10 farklı marka performansı faktörü dikkate alınarak belirlenen marka gücüne göre değerlendirmeye tabi tutuluyor.

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