Allianz, bir kez daha dünyanın en değerli sigorta markası oldu

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Oliver Baete, pazar ve sektörler açısından pandemi nedeniyle yaşanan güçlüklerin aşılmaya çalışıldığı, belirsizliklerin öne çıktığı bir dönemde elde edilen bu başarıyı önemsediklerini belirterek, "Esneklik ve dayanıklılık ile bütünlük ve müşteri merkezli iş odağımız meyvelerini veriyor. Allianz, bir kez daha dünyanın 1 numaralı sigorta markası unvanını kazandı. Bu da harika bir haber ve doğru yolda olduğumuzu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Allianz, "En İyi Global Markalar" sıralamasına göre art arda ikinci kez dünyanın en değerli sigorta markası oldu.

Allianz'dan yapılan açıklamaya göre, Allianz, dünyanın en değerli yüz markasının belirlendiği listede, 2020 itibarıyla yaklaşık 13 milyar dolarlık marka değeriyle 39'uncu sıraya yükseldi.

İSTANBUL(AA) - Allianz, Interbrand tarafından her yıl yayımlanan "En İyi Global Markalar" raporunda dünyanın 1 numaralı sigorta markası seçildi.

Allianz Türkiye CEO'su Tolga Gürkan da başarının, müşteri odaklı çalışmalarının sonucu olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Kovid-19 sürecinde de var oluş amacımız 'Allianz Seninle'yi destekler nitelikte çalışmalara imza attık. Süreç boyunca müşterilerimize vadettiklerimizi ve çok daha fazlasını sunmak için çalıştık. Geleceğin güvence altına alınmasına katkıda bulunduk ve bu güç zamanlarda müşterilerimize cesaret verdik. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını belirlemek yolunda yaptığımız titiz çalışmalar ve bu doğrultuda geliştirdiğimiz hizmetlerin uluslararası otoritelerce takdir edilmesinden mutluluk duyuyoruz."

- Allianz, 2025 itibarıyla ilk 25 marka arasına girmeyi hedefliyor

Verilen bilgiye göre, Allianz, 2010'da 4,9 milyar dolarlık marka değeriyle 67'nci sırada bulunduğu listede, 2020 itibarıyla yaklaşık 13 milyar dolarlık marka değeriyle 39'uncu sıraya yükseldi. İlk 100'de bulunan markaların yarısı bu yıl büyüme kaydedemezken, Allianz'ın marka değeri, krize rağmen yüzde 7 artarak 12,9 milyar dolara yükseldi. Allianz, 2025 yılı itibarıyla küresel sıralamada ilk 25 marka arasına girmeyi hedefliyor.