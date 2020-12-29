Allianz "HackZone Allianz Open Insurance"da kazanan startup'lar belli oldu

İSTANBUL (AA) - Allianz’ın düzenlediği HackZone Allianz Open Insurance Programı'nda Bes Asistan, B2Metric, Albert Health ve F-Ray startup'ları ödül almaya hak kazandı.

Allianz açıklamasına göre, şirketin sektörde bir ilke imza atarak API’larını (Uygulama Ara Yüz Programları) startuplara açtığı HackZone Allianz Open Insurance Programı tamamlandı. Startup'ların tasarım odaklı düşünme ve kodlama yaptıkları bir maraton programı olan Hackzone Allianz Open Insurance’a 80 startup başvuruda bulundu. Startup'lara, her biri alanında uzman Allianz çalışanları ve üst düzey yöneticilerinin yanı sıra şirketin girişim hızlandırma ve kurumsal inovasyon ortağı Hackquarters ekipleri tarafından 10 günlük eğitim ve 100 saati aşan mentorluk desteği verildi.

Program kapsamında finale kalan startuplar Allianz API’larını kullanarak çalışan ürün/hizmetlerin ilk versiyonlarını (MVP’lar) çıkardı. Geniş jüri ekibiyle birlikte yapılan değerlendirme sonucunda finale kalan startup’lar arasından, Bes Asistan 50 bin TL, B2Metric 25 bin TL, Albert Health 25 bin TL ve F-Ray 10 bin TL ile ödüllendirildi.