Allianz Motto Müzik, yeni belgesel serisiyle iklim krizine dikkati çekiyor

İSTANBUL (AA) - Allianz Türkiye'nin kurumsal YouTube kanalı olarak hizmet veren Allianz Motto Müzik, yeni belgesel serisi konseptiyle müzik ve iklim krizinin harmanlandığı, farkındalık oluşturan bir içerik sunmaya hazırlanıyor.

Allianz Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, müziğe ve müzik kültürüne erişmek isteyenler için dijital dünyada bir buluşma noktası haline gelen Allianz Motto Müzik platformunda, iklim krizine dikkati çeken yeni bir belgesel serisi başlıyor.

"Taner Öngür Gezegeni" isimli mini belgesel serisini izleyicilerle buluşturmaya hazırlanan Allianz Türkiye, müzik ve iklim krizi konularının harmanlandığı bir konsept sunuyor.

Türk rock müziğinin duayen ismi, Moğollar grubundan da tanınan Taner Öngür'ün anlatılarına dayanan belgesel serisinin ilk bölümü, 1 Haziran'da Allianz Motto Müzik YouTube kanalında yayına girdi.

İlerleyen dönemde Allianz Motto Müzik Spotify kanalında podcast olarak da yayımlanacak belgesel serisinin her bölümünde, Taner Öngür'ün ekoloji temalı bir parçası da dinleyenlerle buluşacak.

- Doğaya bakış açısını değiştirecek bir hikaye anlatısı

Gökçe Kaan Demirkıran'ın yönetmenliğini üstlendiği "Taner Öngür Gezegeni", kişilerin gündelik yaşamda doğaya olan bakış açılarını değiştirecek bir hikaye anlatıyor.

Bir süre önce Heybeliada'da yaşamını sürdürme kararı alan Öngür'ün müzik hayatından kesitlerin sunulduğu ve ekolojik araştırmalarına yer verildiği belgesel serisi, izleyicilere müzik ve sürdürülebilir bir dünya anlayışının sentezini sunuyor.

Öngür, ekolojik sorunlara yönelik farkındalığının nasıl başladığını, güneş enerjisinin yaşamında nasıl yer bulduğunu, bunu müziğine nasıl yansıttığını ve gündelik hayatında ekolojik dünyaya uyumlu bir şekilde yaşamanın ipuçlarını anlatıyor. Öngür, bunları yaparken Heybeliada'nın doğal atmosferinde klasikleşmiş ekoloji temalı şarkılarını izleyicilerle paylaşıyor. "Taner Öngür Gezegeni", Barışarock'a, Cem Karaca'ya, Barış Manço'ya, Nükleere Karşı Türkçe Rock Festivali için sahne alan Tarkan'a selam veriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Türkiye Pazarlama ve Dijital Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Onur Kırcı, Allianz Türkiye olarak toplumun iyiliği için çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Gelecek nesillere değer yaratan projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Varoluş amacı, 'Allianz Seninle'yi tüm paydaşlarına her an hissettirmek olan bir kurum olarak, Allianz Motto Müzik YouTube kanalımızda yayına aldığımız bu yepyeni belgesel serisinin, iklim kriziyle mücadelede farkındalık yaratacağını umuyoruz. Bu yıl izlenme süresi yaklaşık 250 bin saate, tekil görüntülenme sayısı yaklaşık 3 milyona ulaşan Allianz Motto Müzik'i değer yaratan, özgün içeriklerle beslemeye devam edeceğiz."

Allianz Motto Müzik, 2015 yılından bu yana güncel içerikleriyle gelişimini sürdürürken izleyenlerin büyük beğenisini kazanıyor.

