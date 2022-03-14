YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Allianz Türkiye, finans sektöründe EDGE Move Sertifikası'nı alan ilk şirket oldu

Allianz Türkiye, finans sektöründe EDGE Move Sertifikası'nı alan ilk şirket oldu

14.03.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Allianz Türkiye Üst Yöneticisi Tolga Gürkan: - "Yüzde 60'ı kadınlardan oluşan bir organizasyonda, kadın çalışanlarımızın sadece niceliksel olarak değil, niteliksel olarak da güçlenmesi için yapısal programlar geliştiriyor, her yıl daha iyiye gitmek için yeni hedefler koyuyoruz"

İSTANBUL (AA) - Allianz Türkiye, dünyanın değerlendirme metodolojilerinden Economic Dividends for Gender Equality-EDGE’den, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda etki yaratan şirketlere verilen EDGE Move sertifikasını almaya hak kazandı.

Allianz Türkiye'den yapılan açıklamaya göre şirket böylece, Türkiye’deki finans sektörü içerisinde, EDGE Move sertifikası alan ilk şirket oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Tolga Gürkan, birbirini destekleyen ve iş birliğiyle beslenen bir çalışma kültürüne sahip olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Toplumsal cinsiyet eşitliği, sürdürülebilir değer yaratma modelimizde odaklandığımız beş sürdürülebilir kalkınma amacından biri. Bu kapsamnda 2016 yılında imzaladığımız 'Kadının Güçlenmesi Prensipleri' için her yıl gelişim raporlaması yapıyoruz. TÜSİAD, UN Global Compact ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği'nin toplumsal cinsiyet eşitliği, çeşitlilik ve kapsayıcılık, kadın istihdamı ile fırsat eşitliği çalışma gruplarında, Allianz Türkiye'nin bu konudaki kararlılığını temsil ediyoruz.

Eşit Ücret uygulamasıyla özel sektörde fark yarattık. Yüzde 60'ı kadınlardan oluşan bir organizasyonda, kadın çalışanlarımızın sadece niceliksel olarak değil, niteliksel olarak da güçlenmesi için yapısal programlar geliştiriyor, her yıl daha iyiye gitmek için yeni hedefler koyuyoruz. Önemli bir kilometre taşı olarak gördüğümüz EDGE Move sertifikası, kapsayıcı yaklaşımımızı kanıtlar nitelikte."

Gürkan, toplumsal cinsiyet eşitliğini bütünsel olarak ele almaya ve bu yolda kararlılıkla yürümeye devam edeceklerini aktardı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Adı Aylin" müzikal olarak ilk kez izleyiciyle buluştu"Adı Aylin" müzikal olarak ilk kez izleyiciyle buluştu
Türkiye'de 17 bin 426 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 138 kişi hayatını kaybettiTürkiye'de 17 bin 426 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 138 kişi hayatını kaybetti
Suriye'de kalp krizi sonucu ölen polis için Kilis'te tören düzenlendiSuriye'de kalp krizi sonucu ölen polis için Kilis'te tören düzenlendi

İstanbul Namaz Vakitleri 14 Mart Pazartesi

İmsak
05:47
Sabah
07:11
Öğle
13:18
İkindi
16:37
Akşam
19:16
Yatsı
20:35
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çevrimiçi derste skandal! Öğretmen cinsel içerikli görüntü...

Çevrimiçi derste skandal! Öğretmen cinsel içerikli görüntü...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

200 TL altı bu ürünler ile evleriniz daha güzel!

200 TL altı bu ürünler ile evleriniz daha güzel!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Sosyal medya bu iddiaları konuşuyor! "Akli dengesi..."

Sosyal medya bu iddiaları konuşuyor! "Akli dengesi..."

Dilan Çiçek'in mini elbisesine uygun fiyatlı alternatifler

Dilan Çiçek'in mini elbisesine uygun fiyatlı alternatifler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.