Allianz Türkiye, finans sektöründe EDGE Move Sertifikası'nı alan ilk şirket oldu

İSTANBUL (AA) - Allianz Türkiye, dünyanın değerlendirme metodolojilerinden Economic Dividends for Gender Equality-EDGE’den, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda etki yaratan şirketlere verilen EDGE Move sertifikasını almaya hak kazandı.

Allianz Türkiye'den yapılan açıklamaya göre şirket böylece, Türkiye’deki finans sektörü içerisinde, EDGE Move sertifikası alan ilk şirket oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Tolga Gürkan, birbirini destekleyen ve iş birliğiyle beslenen bir çalışma kültürüne sahip olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Toplumsal cinsiyet eşitliği, sürdürülebilir değer yaratma modelimizde odaklandığımız beş sürdürülebilir kalkınma amacından biri. Bu kapsamnda 2016 yılında imzaladığımız 'Kadının Güçlenmesi Prensipleri' için her yıl gelişim raporlaması yapıyoruz. TÜSİAD, UN Global Compact ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği'nin toplumsal cinsiyet eşitliği, çeşitlilik ve kapsayıcılık, kadın istihdamı ile fırsat eşitliği çalışma gruplarında, Allianz Türkiye'nin bu konudaki kararlılığını temsil ediyoruz.

Eşit Ücret uygulamasıyla özel sektörde fark yarattık. Yüzde 60'ı kadınlardan oluşan bir organizasyonda, kadın çalışanlarımızın sadece niceliksel olarak değil, niteliksel olarak da güçlenmesi için yapısal programlar geliştiriyor, her yıl daha iyiye gitmek için yeni hedefler koyuyoruz. Önemli bir kilometre taşı olarak gördüğümüz EDGE Move sertifikası, kapsayıcı yaklaşımımızı kanıtlar nitelikte."

Gürkan, toplumsal cinsiyet eşitliğini bütünsel olarak ele almaya ve bu yolda kararlılıkla yürümeye devam edeceklerini aktardı.

