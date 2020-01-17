Allianz Türkiye'ye "Teknolojiyi En İyi Kullanan Sigorta Şirketi" ödülü

İSTANBUL (AA) - Allianz Türkiye, 2019’a damgasını vuran isim, marka ve teknolojilerin halkın oyları ile belirlendiği Webrazzi Ödüllerinde "Teknolojiyi En İyi Kullanan Sigorta Şirketi" ödülüne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Allianz, Webrazzi Ödüllerinde Teknolojiyi En İyi Kullanan Sigorta Şirketi ödülünün sahibi oldu. Allianz Türkiye, internet ortamında halkın oyları ile belirlenen Webrazzi Ödüllerinde toplam 6 bin 163 oy alarak rakiplerini geride bıraktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Tolga Gürkan, teknolojiye yönelik yatırımlarının karşılığını almaktan mutluluk duyduklarını belirterek, “Allianz Türkiye olarak grubumuzdan aldığımız güçle yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Özellikle dijital dönüşüme ve çalışanlarımızın yetkinliklerini geliştirmeye yönelik yatırımlarımız devam edecek. Sektörün en çevik, en yalın, en verimli, teknolojiyi en iyi kullanan ve müşterinin beklentisini en iyi okuyan sigorta ve finans şirketi olarak konumumuzu önümüzdeki dönemde, daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.