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  4. Allianz Türkiye'ye "Teknolojiyi En İyi Kullanan Sigorta Şirketi" ödülü

Allianz Türkiye'ye "Teknolojiyi En İyi Kullanan Sigorta Şirketi" ödülü

İSTANBUL HABERLERİ  | 17.01.2020 10:38 | Son Güncelleme

Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Tolga Gürkan: - "Grubumuzdan aldığımız güçle yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Özellikle dijital dönüşüme ve çalışanlarımızın yetkinliklerini geliştirmeye yönelik yatırımlarımız devam edecek" - "Dijital dünyada, yeni teknolojiler ve müşteri davranışları ile ilgili bilgi birikimi oluşturmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz"

İSTANBUL (AA) - Allianz Türkiye, 2019’a damgasını vuran isim, marka ve teknolojilerin halkın oyları ile belirlendiği Webrazzi Ödüllerinde "Teknolojiyi En İyi Kullanan Sigorta Şirketi" ödülüne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Allianz, Webrazzi Ödüllerinde Teknolojiyi En İyi Kullanan Sigorta Şirketi ödülünün sahibi oldu. Allianz Türkiye, internet ortamında halkın oyları ile belirlenen Webrazzi Ödüllerinde toplam 6 bin 163 oy alarak rakiplerini geride bıraktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Tolga Gürkan, teknolojiye yönelik yatırımlarının karşılığını almaktan mutluluk duyduklarını belirterek, “Allianz Türkiye olarak grubumuzdan aldığımız güçle yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Özellikle dijital dönüşüme ve çalışanlarımızın yetkinliklerini geliştirmeye yönelik yatırımlarımız devam edecek. Sektörün en çevik, en yalın, en verimli, teknolojiyi en iyi kullanan ve müşterinin beklentisini en iyi okuyan sigorta ve finans şirketi olarak konumumuzu önümüzdeki dönemde, daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

- “Geleceğin Allianz’ını dijitalizasyon üzerine kurduk”

Gürkan, yeni nesil sigortacılığın öncüsü olarak, geleceğin Allianz’ını dijitalizasyon üzerine kurduklarını aktararak, şunları kaydetti:

“Faaliyetlerimizin merkezine müşteri odaklı yaklaşımı koyuyoruz. Dijitalizasyon bakış açımız da müşteri odaklı. Amacımız, uçtan uca dijital bir müşteri deneyimi yaşatmak. Gelen evraklarımızın yüzde 98’ini dijital ortama aktarıyoruz. Yeni ürünlerimizin tamamını dijital olarak çıkarıyoruz. ‘Allianz’ım mobil uygulamamızın indirilme sayısı Ocak 2020 itibarıyla 1,2 milyona ulaştı. Müşterilerimizin hayatlarını en üst düzeyde kolaylaştırmak amacıyla mobil aplikasyonumuzu birçok yeni özellik ekleyerek daha da geliştirdik. Dijital ödeme platformumuz sayesinde, müşterilerimiz gecikmiş ve ileri dönem poliçe vadelerini mobil uygulamamızı ve müşteri portalımızı kullanarak çok hızlı ve kolay bir şekilde ödeyebiliyorlar. Dijital dünyada, yeni teknolojiler ve müşteri davranışları ile ilgili bilgi birikimi oluşturmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Webrazzi Ödüllerinde ‘Teknolojiyi En İyi Kullanan Şirket’ ödülünün sahibi olmaktan mutluluk duyuyoruz.”

Bu arada, bu yıl 11. kez düzenlenen ve internet ekosisteminde yıla damgasını vuran isim, marka ve ürünlerin 23 Aralık 2019 ile 5 Ocak 2020 tarihleri arasında halk oylaması ile belirlendiği Webrazzi Ödüllerinde adaylar 37 farklı kategoride yarıştı.

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