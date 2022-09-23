Alman araç kiralama firması wheego’nun Türkiye’deki partneri WindyCar oldu

İSTANBUL (AA) - Hunko Otomotiv bünyesinde 2014'ten bu yana faaliyet gösteren WindyCar Rental ile Alman araç kiralama ve teknoloji şirketi wheego güçlerini birleştirdi.

Türkiye’nin önemli ulusal kiralama şirketleri arasına girmeyi başaran ve istikrarlı bir şekilde büyüyen WindyCar, "wheego WindyCar" iş birliğiyle yeni bir döneme adım attı.

"wheego WindyCar" iş birliğinin açıklandığı basın toplantısında konuşan Hunko Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koyuncu, bu birliktelikten büyük heyecan duyduklarını belirtti.

WindyCar olarak 8 yıldan bu yana sektörde sağlam adımlarla büyümeye devam ettiklerini belirten Koyuncu, "Bugün Alman devi wheego ile yaptığımız iş birliği Türkiye’deki araç parkımızın büyümesini ve mobilite hizmetlerimizin genişlemesini sağlayacak. WindyCar markamızın, wheego ile bir araya gelmesini sağlayan en büyük etken müşteri odaklı olmalarıydı.

Ortaklığımızla birlikte Türkiye’den Avrupa’ya gidecek müşterilerimizin markamızla Avrupa’da araç kiralama imkanları olacak. Avrupa’dan Türkiye’ye gelenler de aynı üyelikle online rezervasyon yapma imkanı bulacak. Biz marka olarak Türk misafirperverliğini görev edinmiştik ve dünyanın her yerinden gelen müşterilerimize misafir gibi davranmıştık. Bu iş birliğiyle bunu daha da geliştirmeyi hedefliyoruz." dedi.

- "Kurumsal ofis sayımızı 3 yıllık plan çerçevesinde 50'ye çıkarmayı hedefliyoruz"

Koyuncu, son dönemde kullanıcı alışkanlıklarının değiştiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Müşteri tercihlerinin değişmesi, yoğun trafikten kaçınma arzusu, araç kullanım ve sahip olma maliyetlerinin artması gibi pek çok etken önümüzdeki dönemde farklı mobilite çözümlerinin ortaya çıkmasına yol açacak. Biz de yeni 'wheego WindyCar' markasının sahip olduğu vizyon ile Türkiye’de yeni mobilite çözümlerine liderlik etmeyi amaçlıyoruz. Sadece araç kiralama alanında değil farklı mobilite paylaşımları da dahil olmak üzere tüketicinin kentsel mobilite hareketine yardımcı olacak tüm çözümleri tek bir çatı altında sunacağız.

Bu birliktelik ile yeniden yapılanıyoruz. Böylece markalaşmayı şubeleşmeye götürüyoruz ve kazandığımız kurumsallığı franchise vererek daha da genişleteceğiz. Bu iş birliğinin franchise yapısını önce WindyCar’ın kendi ofisleriyle başlayıp, ardından Türkiye genelinde yaymayı hedefliyoruz. Şu anda 16 adet kurumsal ofisimiz mevcut ve 3 yıllık plan çerçevesinde bunu 50 adede çıkarmayı hedefliyoruz. Bununla birlikte yine 3 yıllık plan çerçevesinde 2 bin adetlik araç parkımızı, araç bulunurluğuna bağlı olarak yaklaşık 5 bin adetlere çıkarmayı planlıyoruz”

- "Türkiye pazarının potansiyeline inanıyoruz"

wheego Üst Yöneticisi (CEO) Hubert Terstappen de Türkiye pazarının çok büyük olduğunu ve bu pazarın potansiyeline inandıklarını söyledi.

Türkiye'de çok dinamik işler yapmayı planladıklarını, Türkiye ve wheego arasındaki güçlü bağı, bu işbirliğiyle bir adım daha ileriye taşıyacaklarını dile getiren Terstappen, "Şirketimizin bulunduğu bölgede birçok Türk yer alıyor ve ekibimizin yüzde 15’inden fazlasını Türk kökenleri çalışanlar oluşturuyor. Dolayısıyla Türkiye ile zaten yakın bağlara sahibiz. Türkiye’deki yeni işbirliğimiz sayesinde şirketimizi yeni müşterilerle büyütmeyi hedefliyoruz. Türkiye’nin önde gelen araç kiralama firmalarından WindyCar ile iş birliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz.

wheego Windycar, sunacağı hizmetlerle Türkiye araç kiralama pazarında belirleyici bir rol oynayacak. Türkiye’de araç paylaşımı alanında da büyük bir potansiyel görüyoruz ve bu sayede İstanbul gibi bir şehirde trafiğin yüzde 25-30 azaltılması mümkün. Aynı zamanda enerji krizi, enflasyon ve tedarik problemleri gibi sorunların sonucunda alım gücünün düştüğünü, maliyetlerin arttığını düşündüğümüzde, toplumsal bir sorunun çözümü olmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

- "wheego WindyCar" tüm mobilite çözümlerini tek bir noktadan sağlayacak

Yeni iş birliğiyle büyüme hedeflerinde önemli bir adım atan WindyCar, yeni dönemde araç kiralamanın yanı sıra scooter, motosiklet, taksi ve toplu taşıma hizmetlerini tek bir noktada birleştirecek. Kullanıcılarına kolay ve akıllı hizmetler sunmayı amaçlayan wheego WindyCar, kullanıcıların hayatını kolaylaştıracak yeni uygulamasını da gelecek günlerde Türk tüketicilerin hizmetine sunacak.

Tüketicinin kentsel mobilite hareketine yardımcı olacak tüm çözümleri tek bir çatı altında sunacak WindyCar, büyüme hedefi kapsamında organizasyonel değişikliğe de imza attı. İngiltere ve Avustralya gibi ülkelerde araç kiralama konusunda deneyim kazanmış Osman Safran, WindyCar genel müdürü olarak şirketin bünyesine katıldı.

Araç kiralama sektöründe bir teknoloji firması olarak öne çıkan wheego ise Türkiye ile birlikte 14 ülkede hizmet vermeye başladı. 2025’te 30 ülkeye genişlemeyi planlayan wheego, gelecek 3 yıl içerisinde araç filosunu da 50 binin üzerine çıkaracak.

