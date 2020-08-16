Alman arkeoloğun baskında ele geçirilen eşyaları Adıyaman'daki müzede sergilenecek

Adıyaman'da, Nemrut Dağı ve çevresinde yaptığı kazılar nedeniyle bölge için önem arz eden merhum Alman Arkeolog Prof. Dr. Friedric Karl Dörner'e ait eşyalar müzede toplandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün hazırladığı ve GAP Kalkınma İdaresi tarafından finanse edilen "Karl Dörner Müzesi ve Ev Pansiyonculuğunun Geliştirilmesi" projesi kapsamında, 1911-1992 yılları arasında yaşayan ve bölgede 50 yıldan fazla önemli araştırma ve kazılar gerçekleştiren Dörner'in eşyaları için, Nemrut Dağı Karşılama Merkezi'nin zemin katında müze oluşturuldu.

Yaklaşık 20 yıl önce jandarma ekiplerinin, ihbar sonucu baskın düzenlediği evin ahırında bulunan 15 sandıktan çıkan, Dörner'in bilimsel çalışmalarda kullandığı aletler, ev eşyaları, çeşitli fotoğraflar ve resimler, proje kapsamında hazırlanan müzede ziyaretçilere sunulacak.

Müzede ayrıca, Nemrut Dağı destinasyonu üzerinde bulunan 6 ören yerinin maketleri ile Kommagene Uygarlığı'na ait dünyada yayımlanan kitaplar da yer alacak.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karl Dörner Müzesi ve Ev Pansiyonculuğunun Geliştirilmesi projesinin alt bileşenlerinin, ev pansiyonculuğunun geliştirilmesi ve Karl Dörner Müzesi'nin oluşturulması olduğunu söyledi.