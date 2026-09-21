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Fenomen Meriç Keskin'in abisi İnanç Keskin hayatını kaybetti!

Sosyal medya fenomeni Meriç Keskin'in bir süredir kanser tedavisi gören abisi İnanç Keskin'den acı haber geldi. Fenomen acı haberi hastaneden duyurdu.

Fenomen Meriç Keskin'in abisi İnanç Keskin hayatını kaybetti!

Sosyal medyada hem komik videoları hem de yaptığı yardımlarla dikkat çeken fenomen Meriç Keskin abisini kaybetti.

İNANÇ KESKİN'İN HASTALIĞI NE?

Meriç Keskin'in abisi İnanç Keskin bir süredir kanserle mücadele ediyor, tedavi sürecinden gelen haberler de sevenleri tarafından yakından takip ediliyordu. Son dönemde ise İnanç Keskin'in hastalığı nüksetmişti.

Fenomen Meriç Keskin in abisi İnanç Keskin hayatını kaybetti! 1

Geçtiğimiz saatlerde sağlık durumu yeniden ağırlaşan ve acilen yoğun bakıma kaldırılan İnanç Keskin'den acı haber geldi. Bir kızı olan İnanç Keskin hayatını kaybetti.

Fenomen Meriç Keskin in abisi İnanç Keskin hayatını kaybetti! 2

Meriç Keskin abisi İnanç Keskin'in hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
Fenomen Meriç Keskin in abisi İnanç Keskin hayatını kaybetti! 3

Boş hastane yatağını paylaşan Meriç Keskin, fotoğrafın üzerine yalnızca 'Başaramadık...' notunu düştü.

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Anahtar Kelimeler:
kanser Meriç Keskin
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