Fenomen Meriç Keskin'in abisi İnanç Keskin hayatını kaybetti!

Sosyal medyada hem komik videoları hem de yaptığı yardımlarla dikkat çeken fenomen Meriç Keskin abisini kaybetti.

İNANÇ KESKİN'İN HASTALIĞI NE?

Meriç Keskin'in abisi İnanç Keskin bir süredir kanserle mücadele ediyor, tedavi sürecinden gelen haberler de sevenleri tarafından yakından takip ediliyordu. Son dönemde ise İnanç Keskin'in hastalığı nüksetmişti.

Geçtiğimiz saatlerde sağlık durumu yeniden ağırlaşan ve acilen yoğun bakıma kaldırılan İnanç Keskin'den acı haber geldi. Bir kızı olan İnanç Keskin hayatını kaybetti.

Meriç Keskin abisi İnanç Keskin'in hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.



Boş hastane yatağını paylaşan Meriç Keskin, fotoğrafın üzerine yalnızca 'Başaramadık...' notunu düştü.