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Amedspor'dan zehir zemberek açıklama! "İstanbul takımları gol atana kadar..."

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ederek liderliğe yükselen Amedspor'da Kulüp Başkanı Nahit Eren'den maç sonu olay yaratacak açıklamalar geldi! Karşılaşmanın 14 dakika uzatılmasına ve teknik direktörlerine gösterilen kırmızı karta isyan eden Eren, "İstanbul takımları gol atana kadar maçı sürdürecek misiniz?" diyerek TFF'yi topa tuttu.

Amedspor'dan zehir zemberek açıklama! "İstanbul takımları gol atana kadar..."
Emre Şen

Trendyol Süper Lig'in 6. haftası unutulmaz bir maça ve maç sonu açıklamalarına sahne oldu. Sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı nefes kesen bir mücadelenin ardından 3-2'lik skorla devirerek Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturan Amed Sportif Faaliyetler'de, Kulüp Başkanı Nahit Eren galibiyete rağmen maçın hakemine adeta ateş püskürdü. Diyarbakır Stadı'nda oynanan dev maçın ardından gazetecilerin karşısına geçen Başkan Eren, bugüne kadar maç sonlarında hiç konuşmadığını vurgulayarak Türk futbolunu sarsacak iddialarda bulundu.

"GOL ATANA KADAR MAÇI SÜRDÜRECEK MİSİNİZ?"

Amedspor dan zehir zemberek açıklama! "İstanbul takımları gol atana kadar..." 1

Hakemlerin, rakibin gol bulması adına özel bir tutum sergilediğini öne süren Nahit Eren, verilen 14 dakikalık uzatma süresine çok sert tepki gösterdi. Maçın bitirilmemesine isyan eden Eren, şunları kaydetti:

"Bugün resmen bu statta rakibimizin gol atması için hakemler maalesef bir tutum ortaya koyuyor. Bu, stattan çok net bir şekilde görülüyor. 14 dakika uzatma yaptı. Penaltı oldu ama 14 dakika oynatıyorsunuz. Yani İstanbul takımları gol atana kadar maçı sürdürecek misiniz? Bunu kabul etmiyoruz. İlk gün şunu söyledik: Amedspor gelip Süper Lig'e renk katacak. Süper Lig'in bugüne kadar süren kurallarını değiştireceğiz."

"LİDER OLDUK AMA İÇİMİZ RAHAT DEĞİL"

Amedspor dan zehir zemberek açıklama! "İstanbul takımları gol atana kadar..." 2

Alınan tarihi galibiyete ve liderliğe sevinemediklerini belirten Amedspor Başkanı, teknik direktörlerine gösterilen kırmızı karta da değinerek Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) açık çağrıda bulundu:

"Bu şekildeki yönetimlerle bu lig ilerlemez. Maçı rakip gol atana kadar uzatma niyetini, iradesini biz kabul edemeyiz. Buradan yetkililere ve TFF'ye sesleniyoruz: Bugün lider olduk ama içimiz rahat değil. Böylesi bir hakem anlayışını kabul etmeyeceğiz. Amedspor'un bu lige kattığı rengi ve mücadele azmini gölgeleyemezsiniz. Hocamız 14 dakika uzatmaya haklı olarak tepki gösterdi, ona da kırmızı kart gösteriyorlar. Lütfen bu lige hakem kararlarıyla damga vurmayın."

Mütevazı bir bütçeyle kurdukları kadroyla Süper Lig'in dinamiklerini sarsmaya geldiklerini belirten Nahit Eren, Anadolu takımlarının taraftar desteğiyle bu ligde söz sahibi olacağını ve üst sıraları zorlamaya devam edeceklerini vurgulayarak teknik heyet ve futbolcularını tebrik etti.

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amedspor
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